Η παρουσιάστρα αναφέρθηκε στην περίοδο την οποία θα απουσιάζει από την εκπομπή.

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή της, το διάστημα το οποίο θα λείψει όταν γεννήσει την κόρη της.

Η ίδια έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό ότι θέλει όσο γίνεται να είναι δίπλα στο μωράκι της, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτό, περνώντας όσο περισσότερο χρόνο μπορεί μαζί του.

Η παρουσιάστρια ανέφερε πως δεν θα λείψει μόνο 15 ημέρες, μετά τη γέννα και σίγουρα δεν θα γυρίσει στην εκπομπή πριν τις 40 μέρες, αφού σε αυτά είναι παραδοσιακή.

«Μόνο 15 μέρες θα λείψω; Τι είναι αυτά που λες; Τι λες τώρα; Αυτά που ακούω, 15 μέρες λείπουνε κάποιοι, συγγνώμη θα το πω… εγώ θα το βίωνα! Εδώ και ο σταθμός είναι πολύ μαζί μου σε αυτό. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να απαντάω σε όλα αυτά, αλλά είδες η ομάδα προχθές κάθισε μόνη της την εκπομπή και τα πήγανε εξαιρετικά. Δεν έχει να κάνει αυτό».

Παράλληλα τόνισε οτι θέλει να απολαύσει τις μέρες εκείνες: «15 μέρες δεν θα λείψω. Γιατί ούτε ο σταθμός μ’ έχει πιέσει, να το πω κι αυτό, αλλά ούτε εγώ θέλω να γεννήσω το παιδάκι μου και να κάτσω μόνο 15 μέρες. Και δεν είμαι και καμιά απεγνωσμένη να γυρίσω, να ξαναφανώ στην τηλεόραση. Θέλω να απολαύσω εκείνες τις μέρες όπως πρέπει. Είμαι και λίγο παραδοσιακή. Έχω και τη γιαγιά που θα μου πει μην τυχόν και γυρίσεις πριν τις 40 μέρες. Το μήνα μου θα τον πάρω. Μετά εκτίθεσαι και πολύ… τα βλέπω διαφορετικά».

