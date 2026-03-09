Οι πρώτες εικόνες από τη ρομαντική εκδήλωση.

Την Κυριακή, η Κατερίνα Καινούργιου έζησε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής της, καθώς πραγματοποιείησε baby shower.

Η παρουσιάστρια ντυμένη στα ροζ και δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλίτσα γιορτάζει τον επικείμενο ερχομό της πρώτης της κόρης, καρπού του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, περικυκλωμένη από αγαπημένους φίλους και συγγενείς, σε μια ζεστή και γεμάτη χαρά ατμόσφαιρα.

Ο χώρος της εκδήλωσης είναι διακοσμημένος σε ρομαντικές αποχρώσεις του ροζ, δημιουργώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό για την ξεχωριστή ημέρα. Σε ένα εντυπωσιακό τραπέζι δεσπόζει μια τριώροφη τούρτα σε παστέλ ροζ χρώμα, διακοσμημένη με λεπτεπίλεπτα λουλούδια και τοποθετημένη μπροστά από μια κομψή επιγραφή που γράφει «Babies are Sweet – Please Take a Treat». Δίπλα της υπάρχουν γλυκίσματα και μπισκότα σε ταιριαστές αποχρώσεις, προσφέροντας στους καλεσμένους μια όμορφη και γλυκιά εμπειρία.

