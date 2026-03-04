Χωρίς παπούτσια επέστρεψε στο πλατό η Κατερίνα Καινούργιου.

Μία αναπάντεχη έκπληξη περίμενε την Κατερίνα Καινούργιου μετά από το διαφημιστικό διάλλειμα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Η γνωστή παρουσιάστρια που πλέον βρίσκεται σε προχωρημένη κύηση, «εκμεταλλεύτηκε» τη διακοπή για να βγάλει τα παπούτσια της προκειμένου να περπατήσει πιο άνετα μέχρι το καμαρίνι της.

Ωστόσο, όταν η εκπομπή επέστρεψε στον αέρα, εμφανίστηκε ξυπόλητη, καθώς οι γόβες της είχαν εξαφανιστεί.

Χωρίς να χάσει το χιούμορ της δεν δίστασε να αναζητήσει τα παπούτσια της και να απευθυνθεί στους συνεργάτες της λέγοντας:

«Βρείτε τα παπούτσια μου. Τα έβγαλα για να πάω μέσα στο καμαρίνι γιατί τώρα δεν μπορώ να περπατάω με τακούνια... Βρείτε τα παπούτσια, ποιος μπαίνει και παίρνει παπούτσια; Τα άφησα εδώ. Πήγα μέσα και τα έβγαλα και τα άφησα εδώ», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια όσο οι συνεργάτες της γελούσαν.

Λίγο αργότερα, ένας από τους συνεργάτες της στο πλατό, εμφανίστηκε κρατώντας τις γόβες της παρουσιάστριας με την ίδια να απορεί: «Πού ήταν, μπορείς να μου πεις; Φέρ’ τα μέσα... Για ποιο λόγο να πάρεις γόβες νούμερο 40; Πες μου το λόγο…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtwfcy0w6kh?integrationId=40599y14juihe6ly}