Για ποιους λόγους ο ηγετικος πυρήνας της οργάνωσης ζητά ελαφρυντικα.

Αύριο πιθανότατα θα προτείνει η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας αν θα πρέπει να αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά που ζήτησαν οι 42 καταδικασθέντες στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, εκτός από εκείνα που ήδη δέχθηκε το δικαστήριο, με βάση την πρωτόδικη απόφαση.

Η αναγνώριση ή μη των ελαφρυντικών θα επηρεάσει και την τύχη που θα έχουν οι κατηγορούμενοι κατά την επιμέτρηση των ποινών τους. Η υπεράσπιση των κατηγορουμένων ζήτησε να τους αναγνωριστούν, κατά περίπτωση, τα ελαφρυντικά του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, των μη ταπεινών αιτίων, της μη εύλογης διάρκειας της δίκης και της παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας. Από την πλευρά της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής προβλήθηκαν μάλιστα διάφοροι λόγοι όπως η ηλικία ή η επαγγελματική τους ιδιότητα (π.χ. είναι αγρότης, άνθρωπος της βιοπάλης). Ο Γιάννης Λαγός ζήτησε την αναγνώριση του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και της ελαφρυντικής περίστασης της μη εύλογης διάρκειας της δίκης.

Τα ελαφρυντικά που προκάλεσαν το ακροατήριο

«Η ιστορία είναι αμείλικτη και η καταδικαστική σας απόφαση θα κριθεί από την ιστορία, θα πάει στα αρχεία του κράτους, στον ίδιο φάκελο που πήγε η απόφαση του Κολοκοντρώνη και του Καραισκάκη» είπε ο συνήγορος του Αρ. Ματθαιόπουλου, Νίκος Ρουσσόπουλος, ζητώντας την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων για τον εντολέα του προκαλώντας την αγανάκτηση του ακροατηρίου.

Η συνήγορος του Ηλία Κασιδιάρη, Βάσω Πανταζή, ζήτησε τον πρότερο σύννομο βίο, την καλή συμπεριφορά, μετά την πράξη και τη μη εύλογη διάρκεια της δίκης. Για τον σύννομο βίο η κυρία Πανταζή τόνισε ότι «ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι ο μόνος διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης που έχει λευκό ποινικό μητρώο».

Τα σεμινάρια ΚΑΡΠΑ του Κασιδιάρη στη φυλακή

Για το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, η κ. Πανταζή τόνισε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι η επιτομή της συγκεκριμένης ελαφρυντικής περίστασης και τόνισε μεταξύ άλλων ότι το 2014 εξελέγη με 12.000 σταυρούς πρώτος δημοτικός σύμβουλος στην παράταξη του και στην συνέχεια επανεξελέγη στη Βουλή. «Είναι το μοναδικό φαινόμενο, κατηγορούμενος, που βρίσκεται η δίκη του σε εξέλιξη, που το 2023, το κόμμα του, Έλληνες, στις δημοσκοπήσεις 13%» είπε μεταξύ άλλων η κ. Πανταζή και πρόσθεσε ότι έχει εξασφαλίσει την κοινωνική και πολιτική του αποδοχή, μολονότι κρατείται σε φυλακές ασφαλείας. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι έχει βοηθήσει άλλους κρατούμενους παρότι βρίσκεται μέσα στη φυλακή, κάνοντας και σεμινάριο ΚΑΡΠΑ. Επιπλέον, η δικηγόρος τόνισε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει κάνει μέσα στις φυλακές προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τους πρώην βουλευτές, Στάθη Μπούκουρα και Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλου, η κυρία Πανταζή ζήτησε να αναγνωριστεί η ελαφρυντική περίσταση της μη εύλογης διάρκειας της δίκης ενώ επιπροσθέτως για τον κ. Αλεξόπουλο ζήτησε και τον πρότερο σύννομο βίο, επισημαίνοντας οτι έζησε μία ήσυχη οικογενειακή ζωή στη Λάρισα και ουδέποτε είχε απασχολήσει τις αρχές.

Την αναγνώριση του πρότερου σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη αιτήθηκε ο συνήγορος της Ελένης Ζαρούλια, η οποία εάν δεν της αναγνωριστεί ελαφρυντικό από το δικαστήριο, κινδυνευει να οδηγηθεί για φυλακή. Να σημειωθεί ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε αναγνωρίσει ελαφρυντικά σε 13 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων στους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Αρβανίτη - Αβράμη Μιχάλη,Νίκο Μίχο και Ευστάθιο Μπούκουρα.

Η ομόφωνη πάντως απόφαση του δικαστηρίου για την ενοχή των 42 κατηγορουμένων, έφερε συγκίνηση και χαμόγελο στα πρόσωπα της οικογένειας του Παύλου Φύσσα η οποία αισθάνθηκε για πρώτη φορά δικαιωμένη. Η μητέρα του Παύλου Φύσσα αγκάλιασε τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας και όλους εκείνους που ήταν δίπλα τους, στον πολυετή αγώνα που έδωσαν για να τιμωρηθούν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας του παιδιού της.

«Σήμερα ο Παύλος τους τελείωσε δίνοντας τη ζωή του όμως»

«Σήμερα ο Παύλος τους τελείωσε δίνοντας τη ζωή του όμως» είπε η κ. Φύσσα, βγαίνοντας από την αίθουσα του δικαστηρίου. «Μπορέσαμε και τα καταφέραμε μετά από 12,5 χρόνια: Εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Για την οικογένειά μου, για εμένα δεν υπάρχει δικαίωση. Ο Παύλος έφυγε.. Αυτό που εύχομαι είναι να μην βρεθούν ποτέ μπροστά μου, να μην τους ξαναδώ στα μάτια μου να μην ξανακούσω την φωνή τους» είπε με έντονη φόρτιση. Με παρόντες στο εδώλιο μόνο τον Γιάννη Λαγό και τον Ηλία Κασιδιάρη, οι δικαστές έβαλαν τη «σφραγίδα» της ποινικής καταδίκης σε μια εγκληματική οργάνωση που είχε αποκτήσει τον μανδύα του πολιτικού κόμματος». Η ετυμηγορία αυτή μάλιστα ήρθε από τελευταίο Πενταμελές Εφετείο της Μεταπολίτευσης καθώς ο δικαστικός αυτός σχηματισμός έχει πλέον καταργηθεί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgtyacvysbsp?integrationId=40599y14juihe6ly}