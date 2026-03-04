Καταδίκη για τους 42 κατηγορούμενους αποφάσισε Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Το Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας επικύρωσε την ιστορική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων κρίνοντας ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

Οι δικαστές μετά από αποδεικτική διαδικασία 4 ετών, κήρυξαν ενόχους τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής ,κατά περίπτωση για ένταξη συμμετοχή και Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης .

Το δικαστήριο κάνοντας δεκτή την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας Κυριακής Στεφανάτου έκρινε ενόχους και τους 42 κατηγορουμένους όπως και πρωτόδικα εκτός από την εγκληματική οργάνωση,επίσης κατά περίπτωση για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και τη δολοφονική επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων αλιεργατών .

Ο μόνος παντως εκ των κατηγορούμενων που ηταν παρών στο δικαστήριο, κατά την απαγγελία της απόφασης ηταν ο Γιαννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης.





Στο ακροατήριο, από νωρίς το πρωί ήταν η οικογένεια και φίλοι του Παύλου Φύσσα που περίμεναν με αγωνία την απόφαση της δικαιοσύνης . Η Μάγδα Φύσσα έφτασε κρατώντας στα χέρια της ένα κόκκινο τριαντάφυλλο υπό τους ήχους των τραγουδιών της γιου της Παύλου .

Επίσης στο δικαστήριο ήταν παρόντες ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου και ο αδερφός του Ζακ Κωστόπουλου .

Συγκεκριμένα :

Για Διεύθυνση Εγκληματικής Οργάνωσης ένοχοι κρίθηκαν οι: Νίκος Μιχαλολίακος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παπάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση κρίθηκαν οι υπόλοιποι 11 πρώην βουλευτές (Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχαλης Αρβανίτης.

Μεταξύ των υπολοίπων κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση είναι ο καθ' ομολογία δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο πυρηνάρχης Περάματος Αναστάσιος Πανταζής και ο πυρηνάρχης Νίκαιας Γιώργος Πατέλης.

Δολοφονία Παύλου Φύσσα



Ένοχος όπως και πρωτοδίκως για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Παύλου Φύσσα κρίθηκε ο Γιώργος Ρούπακιας. Την ενοχή του αποφάσισε το δικαστήριο και για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, ενώ έχουν παραγραφεί τα αδικήματα της παράνομης οπλοκατοχής, της οπλοφορίας και οπλοχρησίας, για τα οποία είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως.

Για συνεργεια στην ανθρωποκτονία Φύσσα κρίθηκαν ένοχοι οι 15 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τους Ιωάννη Άγγο, Μάριο Αναδιώτη, Γιώργο Δήμου, Ιωάννη Καζατζόγλου, Ελπιδοφόρο Καλαρρύτικο, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γιώργο Πατέλη, Γιώργο Σκάλκο, Γιώργο Σταμπέλο, Λέοντα Τσαλίκη, Νικόλαο Τσόρβα.

Επίθεση στους αλιεργάτες

Για την επίθεση σε βάρος των αλιεργατών στο Κερατσίνι ένοχοι κρίθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι πέντε κατηγορούμενοι (Δημήτρης Αγριογιάννης, Μάρκος Ευγενικός, Θωμάς Μαρίας, Αναστάσιος Πανταζής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος).