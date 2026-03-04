«Μου είχε κάνει εντύπωση γιατί...».

Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης βρέθηκε στην εκπομπή «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης, όπου παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε για το υπαρξιακό άγχος που ένιωσε όταν μπήκε στην τρίτη δεκαετία της ζωής του, για την εσωστρέφεια που προσπαθεί να τιθασεύσει λόγω της δουλειάς του, αλλά και για την απρόσμενη τροπή που πήρε η πρώτη του ακρόαση.

«Καλά είμαι στον έρωτα. Δεν αποζητάω ούτε τον έρωτα ούτε τη μοναξιά. Όταν είναι να έρθει, είναι καλοδεχούμενο. Άμα δεν προκύψει κάτι, δεν θα το επιδιώξω. Έτσι πιστεύω ότι χτίζεται μια υγιής σχέση» εξομολογήθηκε ο Μιχαήλ Ταμπακάκης.

