«Έβγαιναν ρόλοι στο θέατρο που ήταν δικοί μου και δε με έπαιρναν».

Η Μαρία Κωνσταντάρου φιλοξενήθηκε στο «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας (02/03), με τον Γρηγόρη Αρναουτόγλου να πραγματοποιεί την επιθυμία της και να την πηγαίνει στο πλατό του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τηλεοπτική στιγμή.

Η αγαπημένη ηθοποιός θυμήθηκε τη συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και εξέφρασε το παράπονό της για το γεγονός ότι καμία άλλη πρωταγωνίστρια δεν την πήρε για να παίξει δευτερεύοντες ρόλους, επειδή θεωρούνταν «επικίνδυνο στοιχείο».

«Είχα την ατυχία από νωρίς στο Θέατρο Τέχνης να φανεί η αξία μου. Επομένως ήμουν επικίνδυνο στοιχείο. Αν εξαιρέσουμε την Αλίκη, η οποία ήταν σπουδαία ηθοποιός, δεν φοβόταν τίποτα και ήταν η μόνη που με πήρε να συνεργαστώ μαζί της. Καμία άλλη πρωταγωνίστρια δεν τόλμησε να με πάρει να παίξω τον δεύτερο ρόλο, γιατί έβγαινα μπροστά. Η Αλίκη ήταν πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Στη γενική πρόβα ήταν μια άλλη ηθοποιός, εκεί έπαιζε για τον εαυτό της και στην πρεμιέρα έδινε αυτό που ήθελε ο κόσμος να δει, την Barbie», αποκάλυψε η Μαρία Κωνσταντάρου για την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

