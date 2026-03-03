Θα περιοριστούν στον πόλεμο στο Ιράν και τις ελληνικές θέσεις;

Στις 12 το μεσημέρι πραγματοποιείται η συνάντηση Μητσοτάκη με Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της ενημέρωσης πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό.

Πρόκειται για την πρώτη κατ΄ιδίαν συνάντηση πρωθυπουργού και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τον Δεκέμβριο του 2025.

Θα περιοριστούν άραγε στη συζήτησή τους μόνο στον πόλεμο στο Ιράν και τις ελληνικές θέσεις για αυτόν;

Δύσκολο να μην πουν για τις υποκλοπές και άλλα καυτά θέματα.

Έστω και αν κάποια από αυτά που θα πουν δεν τα μάθουμε ποτέ και κάποια θα τα μάθουμε τις επόμενες μέρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.