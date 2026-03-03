Η ανοδική πορεία αποτυπώθηκε σε όλα τα βασικά μεγέθη.

Εντυπωσιακές επιδόσεις κατέγραψε η Optima bank το 2025. Η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 170 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21% σε ετήσια βάση, συνδυάζοντας υψηλή κερδοφορία με κορυφαία λειτουργική αποδοτικότητα.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση του δ’ τριμήνου του 2025, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 46,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 46% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 και καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ τριμηνιαίας κερδοφορίας για την τράπεζα.

Δυναμική ανάπτυξη σε δάνεια και καταθέσεις

Η ανοδική πορεία αποτυπώθηκε σε όλα τα βασικά μεγέθη. Τα καθαρά δανειακά υπόλοιπα διαμορφώθηκαν σε 5,1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 40% σε σύγκριση με το 2024, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφτασαν τα 3,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 31%.

Οι καταθέσεις ανήλθαν σε 6,3 δισ. ευρώ από 4,6 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας αύξηση 36%, γεγονός που αντανακλά την ισχυρή εμπιστοσύνη ιδιωτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε στα 7,6 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 36% σε ετήσια βάση.

Κορυφαία αποδοτικότητα και ποιότητα χαρτοφυλακίου

Η Optima bank διατήρησε εξαιρετικά υψηλή αποδοτικότητα, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται στο 25,3%, το υψηλότερο επίπεδο στην ελληνική αγορά και από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα (C:CI) βελτιώθηκε περαιτέρω, υποχωρώντας στο 24,5%, ενώ η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παρέμεινε υποδειγματική, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) στο 1,3%, το χαμηλότερο στην ελληνική αγορά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και ο εξαιρετικά υψηλός δείκτης ικανοποίησης πελατών (Net Promoter Score – NPS), ο οποίος διαμορφώθηκε στο 87,6 το 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπιστοσύνη και τη δυναμική σχέση της τράπεζας με το πελατολόγιό της.

Στρατηγικές κινήσεις με ισχυρό αποτύπωμα

Το 2025 σημαδεύτηκε από σημαντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες. Η έναρξη λειτουργίας του νέου καταστήματος στην Κομοτηνή ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της Optima bank στην ελληνική περιφέρεια.

Παράλληλα, η πρώτη έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 150 εκατ. ευρώ σημείωσε εντυπωσιακή επιτυχία, με υπερκάλυψη άνω των 11 φορές, τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί για τραπεζικό ομόλογο στην Ευρώπη το 2025, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.

Δηλώσεις διοίκησης

Ο πρόεδρος της Optima bank, Γεώργιος Τανισκίδης, δήλωσε ότι η υπέρβαση των 170 εκατ. ευρώ σε καθαρή κερδοφορία, με αύξηση άνω του 21% σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνει τη σταθερή δυναμική της τράπεζας, υπογραμμίζοντας ότι η επίδοση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς επιτεύχθηκε σε περιβάλλον φθινόντων επιτοκίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Optima bank, Δημήτρης Κυπαρίσσης, ανέφερε ότι το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία ισχυρή χρονιά, με ανάπτυξη σε όλα τα βασικά μεγέθη, υψηλή κερδοφορία και κορυφαία λειτουργική αποδοτικότητα, τονίζοντας τη δέσμευση της τράπεζας για υπεύθυνη τραπεζική και διαρκή στήριξη της ελληνικής οικονομίας.