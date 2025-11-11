Iδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση στις καταθέσεις, οι οποίες ανήλθαν στα 5,6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, καταγράφοντας άνοδο 37%.

Η Optima bank ανακοίνωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα για το 9μηνο του 2025, καταγράφοντας ισχυρή ανάπτυξη σε όλα τα βασικά μεγέθη και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική τραπεζική αγορά. Τα καθαρά κέρδη της ανήλθαν σε 123,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ νέο ρεκόρ 3μήνου αποτέλεσαν τα κέρδη ύψους 42,3 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα διατήρησε την κερδοφορία της σε υψηλά επίπεδα, παρά τις τρεις διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ συνολικού ύψους 0,75%.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση στις καταθέσεις, οι οποίες ανήλθαν στα 5,6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, καταγράφοντας άνοδο 37%. Σημαντική ήταν και η ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου, με νέες χρηματοδοτήσεις 2,4 δισ. ευρώ (+30%) και συνολικά δανειακά υπόλοιπα 4,4 δισ. ευρώ (+34%). Με αυτά τα μεγέθη, η Optima bank ξεπέρασε το όριο των 10 δισ. ευρώ σε συνολικές χρηματοδοτήσεις από την έναρξη της λειτουργίας της, ενώ το σύνολο του ενεργητικού της ανήλθε στα 6,7 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 37%.

Η τράπεζα συνέχισε να ξεχωρίζει και σε επίπεδο λειτουργικής αποδοτικότητας. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο 25,3%, παραμένοντας η υψηλότερη στην Ελλάδα, ενώ ο δείκτης εξόδων προς βασικά έσοδα ανήλθε στο 25,2%. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε χαμηλός στο 1,43%, ενώ ο δείκτης ικανοποίησης πελατών (NPS) διατηρήθηκε σταθερά πάνω από το 80.

Ο πρόεδρος της τράπεζας, Γεώργιος Τανισκίδης, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της Optima bank, υπογραμμίζοντας ότι η νέα διεθνής διάκριση αποτελεί επιπλέον πηγή υπερηφάνειας και δικαίωσης για το σύνολο των εργαζομένων. Από την πλευρά του, ο CEO Δημήτρης Κυπαρίσσης τόνισε πως η τράπεζα συνεχίζει να αναπτύσσεται με υγιείς όρους, εδραιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις πιο αποδοτικές ευρωπαϊκές τράπεζες και ενισχύοντας τη στήριξή της προς το ελληνικό επιχειρείν.