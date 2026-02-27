Η Alpha Bank προχωρά σε αυξημένες διανομές προς τους μετόχους, με πρόβλεψη για μέρισμα και επαναγορά μετοχών συνολικού ύψους 519 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 55% των κερδών του 2025.

Ισχυρή κερδοφορία και ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση κατέγραψε η Alpha Bank το 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου που ανακοινώθηκαν, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή ολοκλήρωση του τριετούς στρατηγικού της σχεδίου. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 943,3 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους, ενώ στο τέταρτο τρίμηνο ανήλθαν σε 236,6 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να φτάνει το 13,8% σε ετήσια βάση.

Καθοριστικό ρόλο στην επίδοση έπαιξε η ισχυρή πιστωτική επέκταση, με την καθαρή αύξηση δανείων να ανέρχεται σε 3,5 δισ. ευρώ το 2025 και τις νέες εκταμιεύσεις στην Ελλάδα να αγγίζουν ιστορικό υψηλό 4,2 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο. Παράλληλα, τα κεφάλαια πελατών ενισχύθηκαν σημαντικά, καθώς οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 7,9% σε ετήσια βάση, ενώ τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία κατέγραψαν άνοδο 21%, κυρίως λόγω της αυξημένης επενδυτικής δραστηριότητας σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια.

Στο σκέλος των εσόδων, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 19% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας πλέον σχεδόν το ένα τέταρτο των συνολικών εσόδων του Ομίλου, γεγονός που αναδεικνύει τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου. Παρά τη μείωση των επιτοκίων, η λειτουργική κερδοφορία παρέμεινε ανθεκτική, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διατηρήθηκε στο 3,6%.

Η Alpha Bank προχωρά σε αυξημένες διανομές προς τους μετόχους, με πρόβλεψη για μέρισμα και επαναγορά μετοχών συνολικού ύψους 519 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 55% των κερδών του 2025, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρό δείκτη CET1 στο 15% και εισερχόμενη στο 2026 από θέση ισχύος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης δήλωσε τα εξής:

«Το 2025 αποτέλεσε μια καθοριστική χρονιά για την Alpha Bank, σηματοδοτώντας την επιτυχή ολοκλήρωση του τριετούς στρατηγικού σχεδίου που ξεκίνησε το 2023. Σε αυτήν την τριετία, και ιδιαίτερα το 2025, υπερβήκαμε όλους τους στρατηγικούς και χρηματοοικονομικούς μας στόχους, ενώ ολοκληρώσαμε σειρά εξαγορών που ενισχύουν τις δυνατότητές μας, επιταχύνουν τη στρατηγική μας και τοποθετούν τον Όμιλο σε τροχιά μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Τα συνολικά έσοδα για το 2025 ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 943 εκατ. ευρώ, επισφραγίζοντας την ισχύ και τη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μας μοντέλου.

Η εμπορική μας δυναμική παρέμεινε ισχυρή, με την καθαρή πιστωτική επέκταση να αγγίζει τα 3,5 δισ. ευρώ, προερχόμενη κυρίως από χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Alpha Bank ως τράπεζας επιλογής για τον επιχειρηματικό κόσμο στις βασικές μας αγορές, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 4,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,2 δισ. ευρώ προήλθαν από την AstroBank, ενισχύοντας ουσιαστικά τον ισολογισμό μας. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 19% σε ετήσια βάση και αντιπροσώπευσαν το 23% των συνολικών εσόδων μας, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη διαφοροποίηση πηγών εσόδων του Ομίλου. Η επίδοση αυτή ενισχύθηκε από την έντονη δραστηριότητα στο Transaction Banking και την περαιτέρω επιτάχυνση των πρωτοβουλιών μας στη διαχείριση κεφαλαίων, όπου καταγράψαμε 1,3 δισ. ευρώ καθαρές πωλήσεις και 2 δισ. ευρώ εισροές σε αμοιβαία κεφάλαια.

Οι στρατηγικοί μας στόχοι παραμένουν αμετάβλητοι: παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στο καθιερωμένο πλαίσιο κατανομής κεφαλαίου, δίνοντας προτεραιότητα στην οργανική ανάπτυξη και αυξάνοντας προοδευτικά τις διανομές προς τους μετόχους μέσω τακτικών μερισμάτων και προγραμμάτων επαναγοράς μετοχών.

Επιπλέον, το σημαντικό πλεόνασμα κεφαλαίου μάς παρέχει στρατηγική ευελιξία για την υλοποίηση στοχευμένων, προστιθέμενης αξίας πρωτοβουλιών ανόργανης ανάπτυξης, που επιταχύνουν την υλοποίηση της στρατηγικής μας ατζέντας. Αυτές περιλαμβάνουν ενίσχυση των εξειδικευμένων μονάδων προϊόντων μας σε δραστηριότητες χαμηλής κατανάλωσης κεφαλαίου, όπως το investment banking, το asset gathering και το factoring, καθώς και την εδραίωση της θέσης μας στις δύο βασικές μας αγορές.

Για το 2025, χάρη στην ισχυρή παραγωγή κεφαλαίου, σκοπεύουμε να αυξήσουμε τις διανομές προς τους μετόχους μας στο 55% των καθαρών κερδών μετά από φόρους, ποσό που αντιστοιχεί σε 519 εκατ. ευρώ, ισόποσα κατανεμημένα μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών. Το ποσό αυτό υπερβαίνει σημαντικά την αρχική μας καθοδήγηση προς την αγορά, ύψους 425 εκατ. ευρώ, και υπογραμμίζει την ισχυρή δέσμευσή μας για διατηρήσιμες, αυξανόμενες αποδόσεις προς τους μετόχους μας.

Ακόμη και μετά την ενσωμάτωση αυτών των υψηλότερων διανομών και την υλοποίηση αρκετών στρατηγικών εξαγορών κατά τη διάρκεια του 2025, η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή, με δείκτη CET1 στο 15,0%. Παράλληλα, η συνετή διαχείριση κινδύνων σε όλη τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου, σε συνδυασμό με το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον, οδήγησε σε μείωση του κόστους κινδύνου κάτω από τις 50 μονάδες βάσης για το έτος, ευθυγραμμισμένο με τους επικαιροποιημένους στόχους μας.

Παράλληλα, ολοκληρώσαμε τη χρονιά με ισχυρή δυναμική, καθώς το τέταρτο τρίμηνο καταγράψαμε ισχυρά καθαρά κέρδη 237 εκατ. ευρώ. Το ίδιο διάστημα ανακοινώσαμε μια ακόμη συναλλαγή προστιθέμενης αξίας, τον συνδυασμό ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο μεταξύ της Altius και της Universal Life. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026 και θα δημιουργήσει την τρίτη μεγαλύτερη ασφαλιστική πλατφόρμα στη χώρα, καλύπτοντας τους κλάδους Ζωής, Υγείας και Γενικών Ασφαλειών.

Στρατηγικά, ενισχύει τη μετάβαση του Ομίλου προς δραστηριότητες χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων και έσοδα από προμήθειες και αμοιβές σε μια βασική αγορά με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό.

Οι προοπτικές της οικονομίας στις βασικές μας αγορές, Ελλάδα και Κύπρο, παραμένουν ευνοϊκές, στηριζόμενες σε ισχυρά μακροοικονομικά θεμελιώδη μεγέθη. Παράλληλα, η στρατηγική μας συνεργασία με την UniCredit συνεχίζει να εμβαθύνεται, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, investment banking, trade finance, cash management, treasury services, διεθνείς κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις καθώς και στη διαχείριση περιουσίας και κεφαλαίων.

Εισερχόμαστε στο 2026 από θέση ισχύος. Η συνεπής υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου, η διευρυμένη περιφερειακή μας παρουσία και η συνεργασία με την UniCredit θέτουν ένα ισχυρό θεμέλιο για την επόμενη φάση της ανάπτυξής μας.

Στο πλαίσιο αυτό, ανυπομονούμε να φιλοξενήσουμε το δεύτερο τρίμηνο του 2026 το Investor Day, όπου θα παρουσιάσουμε τους βασικούς πυλώνες και στόχους που θα καθορίσουν το επόμενο στάδιο της πορείας της Alpha Bank.

Τα τρία τελευταία χρόνια πειθαρχημένης εκτέλεσης μάς έχουν φέρει στην πρωτοπορία του κλάδου και συνεχίζουμε με την ίδια δυναμική σε ένα νέο κεφάλαιο, παραμένοντας προσηλωμένοι στη δημιουργία διαρκούς αξίας για τους μετόχους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.»