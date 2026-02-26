Στους δρόμους μαθητές και φοιτητές για τα Τέμπη: «Στέρεψαν τα δάκρυα κι έγιναν οργή, η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί!»

Λίγα 24ωρα πριν τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το έγκλημα των Τεμπών, φοιτητές και μαθητές συγκεντρώνονται σε πολλές μεγάλες πόλεις ζητώντας δικαιοσύνη για τους 57 συνανθρώπους μας.
«Οι 57 νεκροί, μεταξύ των οποίων πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες απέδειξαν τα δολοφονικά αποτελέσματα της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων που η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί πιστά σε κάθε δημόσιο αγαθό», σημειώνουν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας, καταγγέλλοντας τις προσπάθεις συγκάλυψης.
Μαθητές και φοιτητές διεκδικούν ακόμη σύγχρονες, αποκλειστικά δημόσιες και ασφαλείς μεταφορές, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, ανατροπή του αντεργατικού νομοθετικού πλαισίου και των εξαντλητικών 13ωρων, αυξήσεις στους μισθούς και ουσιαστική στήριξη απέναντι στην ακρίβεια.
Όπως διαβάζουμε στην ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας, «οι μαθητές από όλα τα σχολεία της Αττικής βγαίνουμε στους δρόμους! Γιατί το σύνθημά μας "Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας" σήμερα επιβεβαιώνεται από τη ζωή μας! Γιατί παραμένει εδώ η πολιτική που μετράει τις ζωές και τις ανάγκες μας σε ευρώ, η πολιτική των κερδών που κάνει τις ζωές μας "κοιλάδες των Τεμπών"!»
Στο Σύνταγμα οι μαθητές13:38:22
Κόκκινη μπογιά στο υπουργείο Εργασίας για τις 5 νεκρές εργάτριες της «Βιολάντα»13:36:10
Επτά προσαγωγές και μία σύλληψη στην Αθήνα13:16:20
Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί προχώρησαν σε επτά προσαγωγές εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη.
Ειδικότερα σε έλεγχο που έγινε σε έναν ανήλικο εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι.
Κλειστοί δρόμοι - Κλειστό το μετρό Πανεπιστήμιο13:15:45
Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έχει προχωρήσει η ΕΛΑΣ λόγω του συλλαλητηρίου που πραγματοποιούν αυτή την ώρα έξω από τα Προπύλαια φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το δυστύχημα των Τεμπών.
Αυτή την ώρα κλειστές είναι οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου καθώς επίσης και ο σταθμός του μετρό Πανεπιστήμιο.
Σε εξέλιξη το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη13:12:48
Τουλάχιστον 20 σχολεία και 5 σχολές βρίσκονται υπό κατάληψη στη Θεσσαλονίκη, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και η πορεία, η οποία είναι απόλυτα ειρηνική.
φώτο: parallaximag.gr
Συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας13:09:26
Μαθητές και φοιτητές άνοιξαν πανό για τα εργατικά δυστυχήματα έξω από το υπουργείο Εργασίας, ενώ πέταξαν και κόκκινη μπογιά.
Αυτή την ώρα οι διαδηλωτές φτάνουν στο Σύνταγμα.
Το μήνυμα των μαθητών της Λάρισας12:54:25
Σε εξέλιξη η πορεία στο Σύνταγμα12:52:27
Στους δρόμους της Λάρισας μαθητές και φοιτητές12:43:26
Φοιτητικό και μαθητικό συλλαλητήριο για τα Τέμπη πραγματοποιείται αυτή την ώρα στη Λάρισα, με συμμετοχή και των μελών της Ένωσης συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Λάρισας.
Συλλαλητήριο για τα Τέμπη στα Χανιά12:41:43
Συλλαλητήριο πραγματοποίησαν μαθητές και φοιτητές των Χανίων την Πέμπτη το πρωί στις 10:00 στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.
Διαμαρτύρονται για το Εθνικό Απολυτήριο που είναι προ των πυλών από την κυβέρνηση, αλλά και για το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα, για την ιδιωτικοποίηση των Πανεπιστημίων για τις εστίες που φτιάχνονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης από ιδιώτες και οι φοιτητές θα αναγκάζονται να πληρώνουν ενοίκιο, αλλά και για να σταθούν πιστοί στην υπόσχεση που έδωσαν να μην συγκαλυφθεί το εγκλημα των Τεμπών.
Όπως διαβάζουμε στο zarpanews, οι μαθητές των Χανίων με σύνθημά τους «Στο σύστημα του κέρδους καμία ανοχή - Ανάσα και αγώνας για να κερδίσει η ζωή» διεκδικούν ένα σύστημα παιδείας δίκαιο για όλους και αντιτίθενται στο Εθνικό Απολυτήριο.
Λόγω του Συλλαλητηρίου πολλά σχολεία σήμερα στα Χανιά τέλεσαν υπό κατάληψη, ενώ οι μαθητές καλούν σε νέα κατάληψη αύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.
Οι μαθητές δηλώνουν τέλος το παρόν στο Συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το πρωί στην Αγορά.
Πάτρα: Μαθητικό συλλαλητήριο και διήμερες καταλήψεις σε σχολεία12:36:53
Μεγάλο συλλαλητήριο οργάνωσαν και οι μαθητές της Πάτρας - προχωρώντας παράλληλα σε διήμερο καταλήψεων.
Σύμφωνα με το tempo24, η συγκέντρωση έγινε στις 11:00 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου, ενώ ακολούθησε και πορεία.
Σημειώνεται πως νέο συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, επίσης στις 11:00 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου με τη συμμετοχή φορέων, συλλόγων και οργανώσεων.
Εικόνες της ΕΡΤ από την Πανεπιστημίου12:31:31
Συγκέντρωση και στη Θεσσαλονίκη12:30:41
Συγκέντρωση πραγματοποιείται αυτήν την ώρα και στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το parallaxi, φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές είναι συγκεντρωμένοι στο άγαλμα Βενιζέλου, με αφορμή τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου με πανό και πλακάτ διαμαρτύρονται και φωνάζουν «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».
Θα ακολουθήσει πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Φοιτητές και μαθητές έκλεισαν την Πανεπιστημίου12:27:09
Όλα τα σημερινά καλέσματα από μαθητές/φοιτητές12:25:10
Τα σημερινά μαθητικά και φοιτητικά συλλαλητήρια ανά τη χώρα:
- Αθήνα, 12 μ., Προπύλαια
- Θεσσαλονίκη, 12 μ., Αγαλμα Βενιζέλου
- Αγρίνιο, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Αλεξανδρούπολη, 1 μ.μ., δημαρχείο
- Αλμυρό, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Αρτα, 11 π.μ., πλατεία Κιλκίς
- Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου
- Βόλος, 12 μ., Θόλος Πανεπιστημίου
- Γιάννενα, 12 μ., Εργατικό Κέντρο
- Γιαννιτσά, 10.30 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ
- Δράμα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ελασσόνα, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Ζαγορά, 11 π.μ., πλατεία Αγίας Κυριακής
- Ηράκλειο, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
- Καβάλα, 12 μ., πλατεία Καπνεργάτη
- Καλαμάτα, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Καρδίτσα, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Κατερίνη, 11 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
- Κέρκυρα, 11 π.μ., Ανουντσιάτα
- Κοζάνη, 12 μ., κεντρική πλατεία (ρολόι)
- Κομοτηνή, 1 μ.μ., κεντρική πλατεία
- Λάρισα, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Μυτιλήνη, 12 μ., κεντρικά Λύκεια
- Νάουσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ναύπλιο, 11 π.μ., πλατεία Δημαρχείου
- Ξάνθη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ορεστιάδα, 1 μ.μ., κεντρική πλατεία
- Παλαμάς, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Πάτρα, 11 π.μ., πλατεία Γεωργίου
- Ρέθυμνο, 11 π.μ., δημαρχείο
- Ρόδος, 11 π.μ., Καμάρες Πανεπιστημίου
- Σάμος, 12 μ., πλατεία Καρλοβάσου
- Σέρρες, 12 μ., πλατεία Ελευθερίας
- Σπάρτη, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Τρίκαλα, 12 μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου
- Τρίπολη, 12 μ., πλατεία Πετρινού
- Τύρναβος, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Φλώρινα, 12 μ., πλατεία Μόδη
- Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς
- Χίος, 12 μ., πλατεία Βουνακίου