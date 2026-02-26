Στους δρόμους μαθητές και φοιτητές για τα Τέμπη: «Στέρεψαν τα δάκρυα κι έγιναν οργή, η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί!»

Μαθητές και φοιτητές στον δρόμο με αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης για τους 57 νεκρούς των Τεμπών: «Κρατάμε την υπόσχεσή μας, όλων των νεκρών γινόμαστε η φωνή το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί!»

Λίγα 24ωρα πριν τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το έγκλημα των Τεμπών, φοιτητές και μαθητές συγκεντρώνονται σε πολλές μεγάλες πόλεις ζητώντας δικαιοσύνη για τους 57 συνανθρώπους μας.

«Οι 57 νεκροί, μεταξύ των οποίων πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες απέδειξαν τα δολοφονικά αποτελέσματα της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων που η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί πιστά σε κάθε δημόσιο αγαθό», σημειώνουν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας, καταγγέλλοντας τις προσπάθεις συγκάλυψης.

Μαθητές και φοιτητές διεκδικούν ακόμη σύγχρονες, αποκλειστικά δημόσιες και ασφαλείς μεταφορές, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, ανατροπή του αντεργατικού νομοθετικού πλαισίου και των εξαντλητικών 13ωρων, αυξήσεις στους μισθούς και ουσιαστική στήριξη απέναντι στην ακρίβεια.

Όπως διαβάζουμε στην ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας, «οι μαθητές από όλα τα σχολεία της Αττικής βγαίνουμε στους δρόμους! Γιατί το σύνθημά μας "Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας" σήμερα επιβεβαιώνεται από τη ζωή μας! Γιατί παραμένει εδώ η πολιτική που μετράει τις ζωές και τις ανάγκες μας σε ευρώ, η πολιτική των κερδών που κάνει τις ζωές μας "κοιλάδες των Τεμπών"!»

