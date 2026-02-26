Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Στους δρόμους μαθητές και φοιτητές για τα Τέμπη: «Στέρεψαν τα δάκρυα κι έγιναν οργή, η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί!»

Στους δρόμους μαθητές και φοιτητές για τα Τέμπη: «Στέρεψαν τα δάκρυα κι έγιναν οργή, η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί!»
Μαθητές και φοιτητές στον δρόμο με αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης για τους 57 νεκρούς των Τεμπών: «Κρατάμε την υπόσχεσή μας, όλων των νεκρών γινόμαστε η φωνή το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί!»

Λίγα 24ωρα πριν τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το έγκλημα των Τεμπών, φοιτητές και μαθητές συγκεντρώνονται σε πολλές μεγάλες πόλεις ζητώντας δικαιοσύνη για τους 57 συνανθρώπους μας.

«Οι 57 νεκροί, μεταξύ των οποίων πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες απέδειξαν τα δολοφονικά αποτελέσματα της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων που η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί πιστά σε κάθε δημόσιο αγαθό», σημειώνουν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας, καταγγέλλοντας τις προσπάθεις συγκάλυψης.

Μαθητές και φοιτητές διεκδικούν ακόμη σύγχρονες, αποκλειστικά δημόσιες και ασφαλείς μεταφορές, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, ανατροπή του αντεργατικού νομοθετικού πλαισίου και των εξαντλητικών 13ωρων, αυξήσεις στους μισθούς και ουσιαστική στήριξη απέναντι στην ακρίβεια.

Όπως διαβάζουμε στην ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας, «οι μαθητές από όλα τα σχολεία της Αττικής βγαίνουμε στους δρόμους! Γιατί το σύνθημά μας "Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας" σήμερα επιβεβαιώνεται από τη ζωή μας! Γιατί παραμένει εδώ η πολιτική που μετράει τις ζωές και τις ανάγκες μας σε ευρώ, η πολιτική των κερδών που κάνει τις ζωές μας "κοιλάδες των Τεμπών"!»


LIVE

  • Στο Σύνταγμα οι μαθητές

    13:38:22

    6870108_c6fec.jpg

    6870114_a8dc9.jpg

    6870122_b8b70.jpg

    6870127_48f5e.jpg

    6870129_2ce67.jpg

  • Κόκκινη μπογιά στο υπουργείο Εργασίας για τις 5 νεκρές εργάτριες της «Βιολάντα»

    13:36:10

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dgou4z3ceefl?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Επτά προσαγωγές και μία σύλληψη στην Αθήνα

    13:16:20

    Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί προχώρησαν σε επτά προσαγωγές εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη.

    Ειδικότερα σε έλεγχο που έγινε σε έναν ανήλικο εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα μαχαίρι.

  • Κλειστοί δρόμοι - Κλειστό το μετρό Πανεπιστήμιο

    13:15:45

    Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έχει προχωρήσει η ΕΛΑΣ λόγω του συλλαλητηρίου που πραγματοποιούν αυτή την ώρα έξω από τα Προπύλαια φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το δυστύχημα των Τεμπών.

    Αυτή την ώρα κλειστές είναι οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου καθώς επίσης και ο σταθμός του μετρό Πανεπιστήμιο.

  • Σε εξέλιξη το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη

    13:12:48

    Τουλάχιστον 20 σχολεία και 5 σχολές βρίσκονται υπό κατάληψη στη Θεσσαλονίκη, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και η πορεία, η οποία είναι απόλυτα ειρηνική.

    637081901_1738029017175927_5172299595674599657_n-1024x576_d8898.jpg

    φώτο: parallaximag.gr

  • Συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας

    13:09:26

    Μαθητές και φοιτητές άνοιξαν πανό για τα εργατικά δυστυχήματα έξω από το υπουργείο Εργασίας, ενώ πέταξαν και κόκκινη μπογιά.

    Αυτή την ώρα οι διαδηλωτές φτάνουν στο Σύνταγμα.

  • Το μήνυμα των μαθητών της Λάρισας

    12:54:25

    {https://www.youtube.com/watch?v=5m-nto9VNxU}

  • Σε εξέλιξη η πορεία στο Σύνταγμα

    12:52:27

    6869986_e2e4f.jpg

    6869963_c76b9.jpg

    6869983_604a5.jpg

  • Στους δρόμους της Λάρισας μαθητές και φοιτητές

    12:43:26

    Φοιτητικό και μαθητικό συλλαλητήριο για τα Τέμπη πραγματοποιείται αυτή την ώρα στη Λάρισα, με συμμετοχή και των μελών της Ένωσης συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Λάρισας.

    WhatsApp_Image_2026-02-26_at_12.40.59_1_1cb8f.jpeg

    WhatsApp_Image_2026-02-26_at_12.40.59_fc0ee.jpegWhatsApp_Image_2026-02-26_at_12.40.58_588a6.jpeg

    WhatsApp_Image_2026-02-26_at_12.40.59_c589e.jpeg

  • Συλλαλητήριο για τα Τέμπη στα Χανιά

    12:41:43

    Συλλαλητήριο πραγματοποίησαν μαθητές και φοιτητές των Χανίων την Πέμπτη το πρωί στις 10:00 στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.

    Διαμαρτύρονται για το Εθνικό Απολυτήριο που είναι προ των πυλών από την κυβέρνηση, αλλά και για το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα, για την ιδιωτικοποίηση των Πανεπιστημίων για τις εστίες που φτιάχνονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης από ιδιώτες και οι φοιτητές θα αναγκάζονται να πληρώνουν ενοίκιο, αλλά και για να σταθούν πιστοί στην υπόσχεση που έδωσαν να μην συγκαλυφθεί το εγκλημα των Τεμπών.

    {https://www.youtube.com/watch?v=Vv9-DHeRp0s&t=1s}

    Όπως διαβάζουμε στο zarpanews, οι μαθητές των Χανίων με σύνθημά τους «Στο σύστημα του κέρδους καμία ανοχή - Ανάσα και αγώνας για να κερδίσει η ζωή» διεκδικούν ένα σύστημα παιδείας δίκαιο για όλους και αντιτίθενται στο Εθνικό Απολυτήριο.

    Λόγω του Συλλαλητηρίου πολλά σχολεία σήμερα στα Χανιά τέλεσαν υπό κατάληψη, ενώ οι μαθητές καλούν σε νέα κατάληψη αύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

    Οι μαθητές δηλώνουν τέλος το παρόν στο Συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το πρωί στην Αγορά.

  • Πάτρα: Μαθητικό συλλαλητήριο και διήμερες καταλήψεις σε σχολεία

    12:36:53

    Μεγάλο συλλαλητήριο οργάνωσαν και οι μαθητές της Πάτρας - προχωρώντας παράλληλα σε διήμερο καταλήψεων.

    Σύμφωνα με το tempo24, η συγκέντρωση έγινε στις 11:00 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου, ενώ ακολούθησε και πορεία.

    {https://www.youtube.com/watch?v=b_48vUp5Fb0}

    Σημειώνεται πως νέο συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, επίσης στις 11:00 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου με τη συμμετοχή φορέων, συλλόγων και οργανώσεων.

  • Εικόνες της ΕΡΤ από την Πανεπιστημίου

    12:31:31

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dgot86ezh6ip?integrationId=40599y14juihe6ly}

  • Συγκέντρωση και στη Θεσσαλονίκη

    12:30:41

    Συγκέντρωση πραγματοποιείται αυτήν την ώρα και στη Θεσσαλονίκη.

    Σύμφωνα με το parallaxi, φοιτητικοί σύλλογοι και μαθητές είναι συγκεντρωμένοι στο άγαλμα Βενιζέλου, με αφορμή τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου με πανό και πλακάτ διαμαρτύρονται και φωνάζουν «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

    e8cbd5e2-84da-415c-9d42-210430c515ca-1024x576_613e6.jpg

    639763184_1243313781325871_3657699043749506034_n-864x1536_c0c7d.jpg

    Θα ακολουθήσει πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

  • Φοιτητές και μαθητές έκλεισαν την Πανεπιστημίου

    12:27:09

    6869826_1ffee.jpg

    6869797_e2021.jpg

    6869838_a56ec.jpg

    6869845_e11aa.jpg

    6869844_b67d9.jpg

  • Όλα τα σημερινά καλέσματα από μαθητές/φοιτητές

    12:25:10

    Τα σημερινά μαθητικά και φοιτητικά συλλαλητήρια ανά τη χώρα:

    • Αθήνα, 12 μ., Προπύλαια
    • Θεσσαλονίκη, 12 μ., Αγαλμα Βενιζέλου
    • Αγρίνιο, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
    • Αλεξανδρούπολη, 1 μ.μ., δημαρχείο
    • Αλμυρό, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
    • Αρτα, 11 π.μ., πλατεία Κιλκίς
    • Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου
    • Βόλος, 12 μ., Θόλος Πανεπιστημίου
    • Γιάννενα, 12 μ., Εργατικό Κέντρο
    • Γιαννιτσά, 10.30 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ
    • Δράμα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
    • Ελασσόνα, 12 μ., κεντρική πλατεία
    • Ζαγορά, 11 π.μ., πλατεία Αγίας Κυριακής
    • Ηράκλειο, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
    • Καβάλα, 12 μ., πλατεία Καπνεργάτη
    • Καλαμάτα, 12 μ., κεντρική πλατεία
    • Καρδίτσα, 12 μ., κεντρική πλατεία
    • Κατερίνη, 11 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
    • Κέρκυρα, 11 π.μ., Ανουντσιάτα
    • Κοζάνη, 12 μ., κεντρική πλατεία (ρολόι)
    • Κομοτηνή, 1 μ.μ., κεντρική πλατεία
    • Λάρισα, 12 μ., κεντρική πλατεία
    • Μυτιλήνη, 12 μ., κεντρικά Λύκεια
    • Νάουσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
    • Ναύπλιο, 11 π.μ., πλατεία Δημαρχείου
    • Ξάνθη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
    • Ορεστιάδα, 1 μ.μ., κεντρική πλατεία
    • Παλαμάς, 12 μ., κεντρική πλατεία
    • Πάτρα, 11 π.μ., πλατεία Γεωργίου
    • Ρέθυμνο, 11 π.μ., δημαρχείο
    • Ρόδος, 11 π.μ., Καμάρες Πανεπιστημίου
    • Σάμος, 12 μ., πλατεία Καρλοβάσου
    • Σέρρες, 12 μ., πλατεία Ελευθερίας
    • Σπάρτη, 12 μ., κεντρική πλατεία
    • Τρίκαλα, 12 μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου
    • Τρίπολη, 12 μ., πλατεία Πετρινού
    • Τύρναβος, 12 μ., κεντρική πλατεία
    • Φλώρινα, 12 μ., πλατεία Μόδη
    • Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς
    • Χίος, 12 μ., πλατεία Βουνακίου

# TAGS

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν
Πρώτη κατοικία: Πώς ο ιδιοκτήτης θα γίνει ενοικιαστής

Πρώτη κατοικία: Πώς ο ιδιοκτήτης θα γίνει ενοικιαστής

Ασφαλιστική Ικανότητα ΕΦΚΑ: Τι πρέπει να κάνουν άμεσα όσοι έχουν οφειλές

Ασφαλιστική Ικανότητα ΕΦΚΑ: Τι πρέπει να κάνουν άμεσα όσοι έχουν οφειλές

Νέοι ΚΑΔ με ένα «κλικ» - Τι αλλάζει από 1η Μαρτίου 2026

Νέοι ΚΑΔ με ένα «κλικ» - Τι αλλάζει από 1η Μαρτίου 2026

«Σπάει» στα δύο η χώρα: Χειμώνας και άνοιξη μαζί, μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

«Σπάει» στα δύο η χώρα: Χειμώνας και άνοιξη μαζί, μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Βρέφος με μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: Σε αναστολή η παιδίατρος - «Ψέματα όσα λέγονται για την άδεια», απαντά

Βρέφος με μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: Σε αναστολή η παιδίατρος - «Ψέματα όσα λέγονται για την άδεια», απαντά

Νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» της Πειραιώς στο πλαίσιο του EQUALL, για τον ψηφιακό εγγραμματισμό ατόμων 60+

Νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» της Πειραιώς στο πλαίσιο του EQUALL, για τον ψηφιακό εγγραμματισμό ατόμων 60+

Campeón Gaming: 6 χρόνια πιστοποίησης από την Great Place to Work® Hellas - Γιατί οι άνθρωποί της είναι αυτοί που φέρνουν τις πιο μεγάλες νίκες!

Campeón Gaming: 6 χρόνια πιστοποίησης από την Great Place to Work® Hellas - Γιατί οι άνθρωποί της είναι αυτοί που φέρνουν τις πιο μεγάλες νίκες!

FAQ: Τι ισχύει πραγματικά με το επίδομα έως 750€

FAQ: Τι ισχύει πραγματικά με το επίδομα έως 750€

Ποια απρόβλεπτα αξίζει πραγματικά να ζήσεις;

Ποια απρόβλεπτα αξίζει πραγματικά να ζήσεις;

Αν χρειάζεστε βοήθεια για να ανεβείτε τις σκάλες, τότε το αναβατόριο σκάλας της Draculis, είναι η λύση!

Αν χρειάζεστε βοήθεια για να ανεβείτε τις σκάλες, τότε το αναβατόριο σκάλας της Draculis, είναι η λύση!

Θεσσαλονίκη: «Μπαράζ» κλοπών στα φαρμακεία – Τα μέτρα που ζητά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος

Θεσσαλονίκη: «Μπαράζ» κλοπών στα φαρμακεία – Τα μέτρα που ζητά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος

Σούπερ ηλικιωμένοι (Super Agers): Η εξαιρετική ικανότητα που «κρύβει» ο εγκέφαλός τους

Σούπερ ηλικιωμένοι (Super Agers): Η εξαιρετική ικανότητα που «κρύβει» ο εγκέφαλός τους

Σίφνος: Αίτημα προς τη 2η ΔΥΠΕ για άμεση προκήρυξη θέσης παιδιάτρου αλλά και κάλυψη άλλων ελλείψεων σε γιατρούς

Σίφνος: Αίτημα προς τη 2η ΔΥΠΕ για άμεση προκήρυξη θέσης παιδιάτρου αλλά και κάλυψη άλλων ελλείψεων σε γιατρούς

Σοκ στην Καρδίτσα: Βρέθηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά έξω από το νοσοκομείο

Σοκ στην Καρδίτσα: Βρέθηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά έξω από το νοσοκομείο

Βουτιά στη χονδρική τιμή τον Φεβρουάριο- «Σήμα» για φθηνότερες χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια

Βουτιά στη χονδρική τιμή τον Φεβρουάριο- «Σήμα» για φθηνότερες χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια

Αλλαγές στις κρατικές ενισχύσεις προωθεί η Κομισιόν- Έμφαση σε ενέργεια, στέγαση και καινοτομία

Αλλαγές στις κρατικές ενισχύσεις προωθεί η Κομισιόν- Έμφαση σε ενέργεια, στέγαση και καινοτομία

Η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη του θερμοσίφωνα

Η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη του θερμοσίφωνα

Αμερικανός ειδικός εξηγεί για τους λογαριασμούς ρεύματος: «Δεν είναι η παραγωγή που εκτοξεύει το κόστος»

Αμερικανός ειδικός εξηγεί για τους λογαριασμούς ρεύματος: «Δεν είναι η παραγωγή που εκτοξεύει το κόστος»

Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις

Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις

ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος

ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος

Σχετικά Άρθρα

Tέμπη: Από το συλλογικό τραύμα στη μάχη για θεσμική αποκατάσταση

Tέμπη: Από το συλλογικό τραύμα στη μάχη για θεσμική αποκατάσταση

Ελλάδα
Ωνάσεια Σχολεία: Καθορίστηκαν τα γεωγραφικά όρια για τις 8 νέες σχολικές μονάδες, το ΦΕΚ

Ωνάσεια Σχολεία: Καθορίστηκαν τα γεωγραφικά όρια για τις 8 νέες σχολικές μονάδες, το ΦΕΚ

Παιδεία
«Φύγε να σωθείς γιατί το δικό μου παιδί δεν σώθηκε»: «Γεμίζουν» τη Λάρισα μαθητές και φοιτητές για τα Τέμπη

«Φύγε να σωθείς γιατί το δικό μου παιδί δεν σώθηκε»: «Γεμίζουν» τη Λάρισα μαθητές και φοιτητές για τα Τέμπη

Ελλάδα
Καταλήψεις στα σχολεία για τα Τέμπη και το Εθνικό Απολυτήριο - Καταγγελίες μαθητών για απόπειρα εκφοβισμού από τους διευθυντές

Καταλήψεις στα σχολεία για τα Τέμπη και το Εθνικό Απολυτήριο - Καταγγελίες μαθητών για απόπειρα εκφοβισμού από τους διευθυντές

Παιδεία

NETWORK

WWF: Νέοι αλιείς στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα ενώνουν τις δυνάμεις τους διασφαλίζοντας το μέλλον της αλιείας

WWF: Νέοι αλιείς στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα ενώνουν τις δυνάμεις τους διασφαλίζοντας το μέλλον της αλιείας

ienergeia.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής

ienergeia.gr
Σε λειτουργία από σήμερα το railway.gov.gr - Για πρώτη φορά, ζωντανή εικόνα τρένων σε πραγματικό χρόνο

Σε λειτουργία από σήμερα το railway.gov.gr - Για πρώτη φορά, ζωντανή εικόνα τρένων σε πραγματικό χρόνο

ienergeia.gr
Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων: Εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία των σπάνιων αιματολογικών νεοπλασμάτων

Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων: Εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία των σπάνιων αιματολογικών νεοπλασμάτων

healthstat.gr
Ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα

Ρομπότ με μορφή φιδιού θα αποσύρει ραδιενεργά συντρίμμια στη Φουκουσίμα

ienergeia.gr
Θεσσαλονίκη: «Μπαράζ» κλοπών στα φαρμακεία – Τα μέτρα που ζητά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος

Θεσσαλονίκη: «Μπαράζ» κλοπών στα φαρμακεία – Τα μέτρα που ζητά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος

healthstat.gr
Σίφνος: Αίτημα προς τη 2η ΔΥΠΕ για άμεση προκήρυξη θέσης παιδιάτρου αλλά και κάλυψη άλλων ελλείψεων σε γιατρούς

Σίφνος: Αίτημα προς τη 2η ΔΥΠΕ για άμεση προκήρυξη θέσης παιδιάτρου αλλά και κάλυψη άλλων ελλείψεων σε γιατρούς

healthstat.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: Η ανάρτηση στο «X» για τα δύο περιστατικά σε Σκύρο και Ζάκυνθο

Άδωνις Γεωργιάδης: Η ανάρτηση στο «X» για τα δύο περιστατικά σε Σκύρο και Ζάκυνθο

healthstat.gr