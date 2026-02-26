Το όμορφο θηλαστικό είχε χάσει τον δρόμο του και κάτοικοι της περιοχής το συνόδευσαν, χωρίς να το ενοχλήσουν, μέχρι τη θάλασσα.

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν κάτοικοι της Αρκίτσας το πρωί της Πέμπτης: μια μικρή σε ηλικία φώκια έκανε... βόλτα στον δρόμο προς την παραλία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το όμορφο θηλαστικό είχε χάσει τον δρόμο του και κάτοικοι της περιοχής το συνόδευσαν, χωρίς να το ενοχλήσουν, μέχρι τη θάλασσα, μαζί με άνθρωπο του Λιμενικού.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου, η μικρή φώκια πρέπει να ακολούθησε αγωγό που βγαίνει στη θάλασσα και εμφανίσθηκε ξαφνικά στη στεριά μέσω φρεατίου, πλησίον του σημείου όπου εντοπίστηκε, περίπου 150 με 200 μέτρα μακριά από το νερό.

{https://www.tiktok.com/@lamiareport.gr/video/7611127433852488982?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

Ευτυχώς ήταν απολύτως συνεργάσιμη, δεν τρόμαξε και ακολούθησε τους κατοίκους της περιοχής προς το φυσικό της περιβάλλον, χωρίς να κινδυνέψει από διερχόμενα αυτοκίνητα.

