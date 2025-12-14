Τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ συνόδευαν, μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Πολίτης μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Αλεξόπουλος, Γραμματέας της ΤΕ Φθιώτιδας και η Ανδριάνα Μπαφούτσου, μέλος του Γραφείου της Επιτροπής Περιοχής Αν. Στερεάς και Εύβοιας του ΚΚΕ.

Μπλόκα αγροτών στη Φθιώτιδα επισκέφθηκε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και συγκεκριμένα στον Μπράλο και στην Αταλάντη.

Στον πρώτο σταθμό των επισκέψεων του, στον Μπράλο, οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα χωριά της Λαμίας και της κεντρικής Φθιώτιδας, καθώς και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου, υποδέχτηκαν τον Δημήτρη Κουτσούμπα και την αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, “αναγνωρίζοντας τη διαχρονική, έμπρακτη και αταλάντευτη στήριξη του Κόμματος στον δίκαιο αγώνα που δίνουν για την επιβίωσή τους”, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ.

Μαζί με τους αγρότες που υποδέχθηκαν τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στο μπλόκο του Μπράλου, ήταν εργαζόμενοι και εκπρόσωποι συνδικάτων της περιοχής, όπως και της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας και του Εργατικού Κέντρου Λαμίας, σωματείων συνταξιούχων, που όλες αυτές τις μέρες στέκονται στο πλευρό τους.

Στον χαιρετισμό του προς τους αγρότες ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε:

“Είναι περιττό να σας πω ότι εμείς στηρίζουμε όλα τα αιτήματά σας. Θεωρούμε δίκαιο τον αγώνα σας και είναι αγώνας που πρέπει να πάει μέχρι τέλους, γιατί πραγματικά ο κόμπος έφτασε στο χτένι, δεν πάει άλλο. Η αγροτιά δεινοπαθεί αυτή τη στιγμή στον τόπο μας. Υπάρχουν διάφορα αιτήματα τα οποία τα έχετε καταλήξει συλλογικά, αυτά να παλέψετε. Να κρατήσετε ως κόρη οφθαλμού την ενότητά σας, την αγωνιστικότητά σας, τη μαζικότητα που έχουν τα μπλόκα, όλα αυτά σε όλη την Ελλάδα και εδώ, και να συνεχίσετε μέχρι το τέλος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Είναι πιεσμένη η κυβέρνηση. Εδώ και τώρα εμείς απαιτούμε να δώσει τις λύσεις, γιατί το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο. Και το κόστος παραγωγής δεν μειώνεται για να μπορούν οι αγρότες να καλλιεργούν και οι κτηνοτρόφοι να έχουν τα κοπάδια τους και να παράγουν προϊόντα, χωρίς να υπάρχει αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως ζητάτε πάρα πολύ σωστά, ενώ το δίνει στους εφοπλιστές για παράδειγμα. Δεν γίνεται χωρίς να βάλει πλαφόν στο ρεύμα, δεν γίνεται χωρίς να καταργήσει το ΦΠΑ στα βασικά μέσα, στα εφόδια και σε άλλα τα οποία τα έχετε ανάγκη ως πρώτη ύλη για τη δουλειά σας, για να μπορείτε να καλλιεργείτε και να ζείτε με αξιοπρέπεια. Δεν γίνεται χωρίς εγγυημένες τιμές, χωρίς κούρεμα των δανείων και των χρεών που σας σφίγγουν σαν θηλιά στον λαιμό.

Γιατί ένας αγρότης, ένας κτηνοτρόφος για να μπει μόνο στα προγράμματα της ΚΑΠ και της ΕΕ χρειάζεται να δανειστεί από τους τραπεζίτες χρήματα, τα οποία τα πληρώνει με μεγάλα επιτόκια. Και βέβαια τα χρέη συσσωρεύονται, ακόμη κι ένα τρακτέρ να πάρει πρέπει να χρεωθεί, που είναι βασική υποδομή για τη δουλειά του δηλαδή, βασικό μέσο. Και την ίδια ώρα βέβαια οι τιμές κατρακυλάνε στον πάτο, παίρνουν κοψοχρονιά την παραγωγή οι διάφοροι μεσάζοντες, οι μεγαλέμποροι, οι βιομήχανοι και οι τιμές μένουν εξευτελιστικές, την ώρα που ο καταναλωτής, ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος, οι επαγγελματίες, στο ράφι στους “σουπερμαρκετάδες”, όταν πάει να ψωνίσει, τα παίρνει στα ύψη, γιατί οι τιμές έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά.

Αυτά είναι ζητήματα, μαζί με τα χρωστούμενα όλα που πρέπει να γυρίσουν πίσω σε αποζημιώσεις, σε επιδοτήσεις που σας χρωστάνε και που βέβαια τα λυμαίνονται τα διάφορα λαμόγια της κυβέρνησης, με παρέμβαση των υπουργών της, με παρέμβαση των κρατικών υπαλλήλων που δουλεύουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι εκεί διορισμένοι τόσα χρόνια και βέβαια με έναν κομματικό στρατό που προσπαθεί να έχει η ΝΔ, μαζί με κάποια άλλα κόμματα που κυβέρνησαν και προσπαθεί να πάρει τον πλούτο αυτόν που παράγετε εσείς, να πάρει ακόμα και τις επιδοτήσεις σας και να τα δώσει σε αυτούς.

Τα έχει δώσει ήδη, πρέπει όλα αυτά να επιστραφούν χωρίς να πληρώσει μία ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος, ούτε βέβαια ο υπόλοιπος λαός. Γιατί αυτοί που τα φάγανε πρέπει να τα πληρώσουν, να πάει να τους κατάσχει τις περιουσίες, να τους καθίσει στο σκαμνί, να τους στείλει στα δικαστήρια. Κι όχι να γίνονται αυτές οι γελοιότητες στην Εξεταστική Επιτροπή με τους διάφορους “Φραπέδες” και τους “Χασάπηδες” και με όλους αυτούς που δεν ξέρουν τι έχουνε, που παίρνουν και φεράρι και δεν ξέρουν κι αν έχουν κερδίσει και στο τζόκερ. Κοροϊδεύουν χοντρά τον ελληνικό λαό. Την ώρα που έπρεπε να γίνει αμέσως Προανακριτική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να καθίσουν στο σκαμνί και οι υπουργοί και όλοι οι κρατικοί υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλοι αυτοί οι δήθεν αγρότες, οι δήθεν κτηνοτρόφοι που ρήμαξαν αυτόν τον τόπο εδώ τόσα χρόνια και κλέβουν την περιουσία του λαού και κλέβουν τα χρήματα από τους ίδιους τους πραγματικούς αγρότες και τους πραγματικούς κτηνοτρόφους.

Και φυσικά να υπάρχει αποζημίωση 100% σε ζημιές που υπάρχουν. Από τον ΕΛΓΑ επίσης να κατοχυρώνονται όλα αυτά και όχι να πληρώνουν οι αγρότες δύο και τρεις φορές τα ίδια πράγματα.

Αυτά είναι ζητήματα που εμείς τα θέτουμε, τα βάλαμε και στη Βουλή. Ξέρετε ότι έχω καταθέσει Επίκαιρη Ερώτηση στον κύριο Μητσοτάκη. Ελπίζω να έχει το θάρρος αυτή τη φορά να έρθει στη Βουλή και να πει συγκεκριμένα πράγματα και να απαντήσει για να γίνει εκεί η αντιπαράθεση και όχι να βγαίνει στα κανάλια ή στα social media και να λέει διάφορες εξαγγελίες, διάφορα ψίχουλα, ότι “θα δώσουμε και θα δώσουμε”. Τα γνωρίσαμε αυτά πολλά χρόνια τώρα, την κοροϊδία που γίνεται. Κι ακόμα τα ψίχουλα που δίνει εξανεμίζονται, όπως ξέρετε όλοι πολύ καλά, την ίδια ώρα. Πώς να παράγει ο αγρότης, πώς να ξανακαλλιεργήσει, πώς να ζήσει αξιοπρεπώς την οικογένειά του, πώς να παραμείνει στον τόπο του;

Υπάρχει απάντηση σε αυτό; Υπάρχει μόνο με τον αγώνα σας, με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Ο αγρότης μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια, μπορεί να έχει εγγυημένες τιμές, αυτή είναι η πρότασή μας. Μέσα από παραγωγικούς εθελοντικούς συνεταιρισμούς, που θα έχουν συμμετοχή οι ίδιοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και βεβαίως να υπάρχουν όλες αυτές οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις από το κράτος. Μπορεί να έχει υποδομές για φυσικές καταστροφές από το ίδιο το κράτος.

Αλλά αυτό το κράτος δεν μπορεί να είναι αυτό του κ. Μητσοτάκη, των διαφόρων μεγαλοβιομηχάνων και των εφοπλιστών. Πρέπει να είναι ένα κράτος πραγματικά του λαού, πραγματικά εργατικό κράτος, που με κοινωνικοποιημένη την παραγωγή και με ένα σχέδιο κεντρικά επιστημονικά σχεδιασμένο, θα μπορεί να παράγει ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος και να μένει στον τόπο του.

Και να συνεργάζεται έτσι και με τη βιομηχανία και να υπάρχουν όλα αυτά τα καλά, για να μένει ο άλλος στον τόπο του, μαζί με την παιδεία, μαζί με την υγεία, γιατί κι αυτά είναι προβλήματα. Πώς να μείνει ο άλλος στο χωριό ή στην επαρχία όταν δεν υπάρχουν τα δημόσια νοσοκομεία, όταν πληρώνει τόσα πράγματα για ιατρική περίθαλψη, δεν έχει κοινωνική ασφάλιση, οι συντάξεις μειώνονται και είναι ιδιαίτερα εξευτελιστικές. Όσοι δούλεψαν στην αγροτική παραγωγή, ήταν κτηνοτρόφοι ή ήταν μελισσοκόμοι ή ήταν ψαράδες στη ζωή τους, ακόμα και στη σύνταξή τους δεν έχουν στοιχειώδεις απολαβές ώστε να ζουν ανθρώπινα. Και να ζουν αυτοί οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, να παίρνουν κι ένα δώρο τα Χριστούγεννα για τα εγγόνια τους.

Αυτά είναι προβλήματα σοβαρά, μαζί με τις υποδομές, τα αρδευτικά έργα, τους επαρχιακούς δρόμους που χρειάζονται ανακατασκευή και μια σειρά άλλες υποδομές που χρειάζονται για να λειτουργήσει ο κάμπος, για να λειτουργήσει το χωράφι, για να μπορούν να υπάρχουν τα κοπάδια”.

Κλείνοντας και αναφερόμενος στις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ο ΓΓ της ΚΕ κάλεσε τους αγρότες να συνεχίσουν τον αγώνα τους, τονίζοντας:

“Έχω ενημερωθεί ότι χτες η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στην οποία συμμετείχατε κι εσείς, πήρε αποφάσεις.

Κρατείστε την ενότητά σας, κλιμακώστε τον αγώνα σας. Είναι η στιγμή που πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση, γιατί μπορεί να επιλύσει ζητήματα, γιατί και τα λεφτά υπάρχουν και δημοσιονομικές αντοχές έχει η οικονομία, δεν μπορεί να έχει για λίγους μεγάλους και να μην έχει για τους αγρότες, τους πολλούς, αυτούς που ιδρώνουν και ματώνουν κάθε μέρα, κάθε ώρα, 365 μέρες τον χρόνο στο χωράφι, στα κοπάδια τους, στη γη τους.

Από αυτή τη σκοπιά νομίζω ότι δεν περνάνε ούτε τα μέτρα καταστολής, ούτε αυτά απ’ τους διορισμένους από την ίδια την κυβέρνηση εισαγγελείς που βάζει να φωνάζουν δήθεν ότι θα κυνηγήσουν τους αγρότες, ούτε τα αγροτοδικεία. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα επιτρέψουμε να γίνει. Όπως δεν περνάει και ο κοινωνικός αυτοματισμός, οι εργαζόμενοι στις πόλεις, όλοι αυτοί που περνάνε με τα αυτοκίνητα ξέρουν ότι δεν έχουν και πολλά να χάσουν αν καθυστερήσουν μισή ώρα πχ για εκεί που πρέπει να πάνε. Ενώ, αντίθετα, ο αγρότης αν σταματήσει τα μπλόκα αυτή τη στιγμή έχει να χάσει πάρα πολλά, την ίδια τη ζωή του, την ίδια την επιβίωσή του, το ίδιο το χωράφι του, το ίδιο το σπίτι του, την περιουσία του, τη ζωή της οικογένειας και των παιδιών του.

Και ο λαός είναι ενωμένος, μπορεί να γίνει μια πλατιά κοινωνική συμμαχία ανάμεσα στους αγρότες, τους εργάτες, τους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τα παιδιά μας, τους φοιτητές, τους μαθητές κι όλοι μαζί ενωμένοι να παλέψουμε”.

Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία του Κόμματος, με επικεφαλής τον Δημήτρη Κουτσούμπα, μετέβη στην Αταλάντη, όπου οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Λοκρίδας, έχουν στήσει ένα ακόμη μπλόκο. “Εκεί μαζί με τους αγρότες την αντιπροσωπεία του ΚΚΕ υποδέχτηκαν εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ, που συνεχίζουν τον συντονισμένο αγώνα που δίνουν τα τελευταία χρόνια για να ζήσουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια. Έναν αγώνα που το ΚΚΕ στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις, όπως κάνει και με τα δίκαια αιτήματα των αγροτών”, τονίζει σε ανακοίνωσή του το κόμμα.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ επανέλαβε τη στήριξη του κόμματος στον αγώνα τον αγροτών, καλώντας τους να κρατήσουν γερά και να εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση. Ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των ζωονόσων και την ανυπαρξία μέτρων προστασίας από αυτή:

“Αποζημίωση 100% από φυσικές καταστροφές, ιδιαίτερα στην κτηνοτροφία με την ευλογιά, τις ζωονόσους που αναγκάζουν και θανατώνουν τα κοπάδια και μένει έτσι ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Γιατί θυμόμαστε όλοι τη δεκαετία του ‘90 που δεν υπήρχε η οδηγία της ΚΑΠ και της ΕΕ και υπήρχε ο εμβολιασμός δεν υπήρχε σε τέτοια έκταση αυτό το πρόβλημα. Έπρεπε να γίνει άμεσα και το ζητάμε τώρα να γίνει εμβολιασμός των αιγοπροβάτων, των ζώων για να μη χάνει πολύτιμο ζωικό κεφάλαιο ο κτηνοτρόφος, γιατί πώς θα το αναπληρώσει;

Και βέβαια αυτά που χάθηκαν πρέπει να αναπληρωθούν με ευθύνη του κράτους και δεν μπορούν να αφήνονται στην ατομική ευθύνη του καθένα”.

Στον χαιρετισμό του, τέλος, ο Δ. Κουτσούμπας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πλατιά αλληλεγγύη των εργαζομένων προς τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις που προκηρύσσονται για τις επόμενες μέρες ενόψει της ψήφισης του Προϋπολογισμού, σημειώνοντας:

“Και φυσικά ξέρετε ότι σε όλη την κοινωνία υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Εργατικά Σωματεία αύριο-μεθαύριο έχουν απεργίες, απεργιακές κινητοποιήσεις λόγω του προϋπολογισμού, που είναι βαθιά κι αυτός ταξικός, απαράδεκτος, αντιλαϊκός και πλήττει πάλι την ελληνική αγροτιά, τους Έλληνες κτηνοτρόφους, τους αλιείς, τους μελισσοκόμους, τους εργάτες της βιομηχανίας, τους απολυμένους εργάτες της ΛΑΡΚΟ, τους επαγγελματίες, όλη την κοινωνία δηλαδή, τις λαϊκές οικογένειες. Κοπανάει φόρους, αυτό κάνει.

Και φυσικά είμαστε όλοι στους δρόμους, υπάρχουν μεγάλα συλλαλητήρια και απεργιακές κινητοποιήσεις ακόμα και οι δημόσιοι υπάλληλοι στην ΑΔΕΔΥ που το ΚΚΕ, το ΠΑΜΕ μέσω της παράταξής του εκεί, όπως ξέρετε βγήκε προχθές στο Συνέδριό της πρώτη δύναμη για πρώτη φορά στα 100 χρόνια της ιστορίας αυτής της αμαρτωλής ΑΔΕΔΥ με τις πλειοψηφίες της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Και πήραν απόφαση οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι αντιπρόσωποι, για απεργία την Τρίτη, για να συμπαρασταθούν και στους αγρότες και να διεκδικήσουν φυσικά και τα δικά τους αιτήματα.

Οι Δήμοι κλείνουν σε όλη την Ελλάδα και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Διοίκηση θα βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα.

Όλη η Ελλάδα είναι σε ξεσηκωμό. Και είναι η στιγμή που πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση προς την κυβέρνηση για να ικανοποιήσει σήμερα όλα αυτά τα αιτήματα τα δίκαια τα δικά σας και των υπολοίπων κλάδων και να ανοίξει ένας δρόμος καλύτερος συνολικά για την χώρα μας, για την κοινωνία”.