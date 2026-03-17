Σύννεφα, που θα φέρουν τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές, θα καλύψουν τον ουρανό της χώρας σήμερα Τρίτη, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.
Αναλυτικά:
Νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά και νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 και στο νότιο Ιόνιο 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.