Σε ισχύ έκτακτο δελτίο καιρού. Έντονα φαινόμενα με χαλάζι, ανέμους και καταιγίδες, βνλέπει ο Κλέαεεχος Μαρουσάκης.

Η σημερινή ημέρα θα είναι η πιο δύσκολη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσει να περιορίζεται αυτό το κύμα αστάθειας προς την πλευρά του Αιγαίου και θα αρχίσει ο καιρός να βελτώνεται από το μεσημέρι, στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που μας έρχεται από τα βόρεια Βαλκάνια θα έχει σαν αποτέλεσμα να ενισχυθούν οι βοριάδες από σήμερα το βράδυ και στη συνέχεια.

Η σημερινή ημέρα, είναι μία ημέρα που χρειάζεται προσοχή για πολλά τμήματα, κυρίως της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, όπως επίσης και του δυτικού - κεντρικού και βόρειου Αιγαίου. Σε εκείνες τις περιοχές φαίνεται οτι θα εκτονωθεί με μεγάλη ένταση αυτό το κύμα αστάθειας. Οι καταιγίδες είναι δυνατόν να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, ακόμη και από μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Οι καταιγίδες που θα ξεσπάσουν θα έχουν ένταση και είναι σε θέση να δημιουργήσουν ακόμη και σε τοπικό επίπεδο, προβλήματα.

Καθώς θα πηγαίνουμε μέσα στη νύχτα και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, τα φαινόμενα θα μετατοπίζονται πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου και θα απασχοληθούν τμήματα των Σποράδων, της Εύβοιας, της ανατολικής και νότιας Θεσσαλίας, της Χαλκιδικής και γενικότερα περιοχές που βλέπουν προς το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

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Οι άνεμοι αν και μέχρι νωρίς το μεσημέρι δεν θα προβληματίζουν, από το μεσημέρι και στη συνέχεια στο βόρειο Ιόνιο θα πρέπει να δείξουμε προσοχή καθώς θα φθάσουμε τα επίπεδα θυέλλης (7-8) μποφόρ το μεσημέρι με το απόγευμα. Καθώς θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές και πρωινές αυριανές ώρες αυτή η ενίσχυση των ανέμων, θα αφορά μεγαλύτερες εκτάσεις, άρα θα ενισχυθούν οι άνεμοι και προς το κεντρικό και νότιο Ιόνιο και προς το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Προσοχή μέσα στη νύχτα, γιατί θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, σε ότι αφoρά τους ανέμους που θα φουντώσουν σε Ιόνιο και κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Παρά το γεγονός οτι θα περάσει το κύμα κακοκαιρίας, η χώρα χωρίζεται σε δύο τμήματα. Από τη μία πλευρά η ανατολική και νότια χώρα. θα συναντήσουμε αρκετή ζέστη(34-36 βαθμούς Κελσίου), καθώς δεν θα έχει προλάβει να δράσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας.

Στον αντίποδα προς τα δυτικά και βόρεια δεν φαίνεται ο υδράργυρος να ξεπερνάει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι καταιγίδες είναι πολύ πιθανόν να εμφανίζουν ένταση και στον νομό Αττικής, και προς τη Βοιωτία, την ανατολική - βόρεια Πελοπόννησο και μέσα στη νύχτα στην Εύβοια, τις Σποράδες, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Σήμερα είναι μια αρκετά δύσκολη ημέρα, τουλάχιστον μέχρι και αύριο τις πρώτες μεσημβρινές ώρες.

Στην Αττική σήμερα, ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει μέχρι και αργά το μεσημέρι, με τον υδράργυρο να εκτοξεύεται κοντά στους 34 με 35 βαθμούς . Καθώς όμως θα πηγαίνουμε στις πρώτες βραδινές ώρες θα βλέπουμε να σχηματίζονται κατεγηδοφόρα σύννεφα και θα ξεκινήσουν βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Από το βράδυ θα αρχίσει να υποχωρεί η θερμοκρασία.

Στη Θεσσαλονίκη, ήδη έχουμε κάποια φαινόμενα, περιμένουμε να προσεγγίσει αυτό το κύμα αστάθειας την περιοχή και θα ξεσπάσουν μπόρες ή ακόμη και καταιγίδες, κυρίως προς τα νότια θαλάσσια τμήματα οι οποίες σήμερα το μεσημέρι και απόγευμα και θα εστιάζονται γύρω γύρω από την Χαλκιδική.

Χρειάζεται προσοχή γιατί δεν αποκλείεται να έχουμε χαλαζοπτώσεις και εκδήλωση ισχυρών κεραυνών και μάλιστα ο βαρδάρης από το βράδυ και στη συνέχεια, θα ενισχυθεί φθάνοντας και τα 7 μποφόρ και ο υδράργυρος έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο περιορίζεται η αστάθεια προς την ανατολική και νότια Θεσσαλία, προς την περιοχή της Εύβοιας, των Σποράδων, τα νοτιότερα τμήματα της Χαλκιδικής και γενικότερα προς το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, μέχρι και το μεσημέρι, προσοχή σε αυτές τις εκτάσεις θα έχουμε βροχές και ισχυρά τοπικές καταιγίδες.

Στη συνέχεια βελτιώνεται ο καιρός. Αν βγουν κάποιες μπόρες θα αφορούν τις μεσημβρινές ώρες στο εσωτερικό της Πελοποννήσου και σε βουνά της Κρήτης. Θα έχουν ενισχυθεί οι αρκετά οι βοριάδες (θα φθάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ), επομένως θα είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Θα είμαστε κοντά στους 28 με 30 και 31 βαθμούς Κελσίου.

Από τη νέα εβδομάδα επανέρχεται και πάλι ο καλοκαιρινός καιρός, με άνοδο του υδραργύρου και σημαντικό περιορισμό της αστάθειας, μόνο σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας.

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