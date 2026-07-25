Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, αποτυπώνοντας τη στιγμή που η μεταλλική κατασκευή πέφτει με ορμή στον δρόμο.

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στον Πειραιά κατά τη διάρκεια της ισχυρής κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική, όταν σκαλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη κατέρρευσε υπό την πίεση των έντονων ανέμων και της σφοδρής βροχόπτωσης.

Από την κατάρρευση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ κάτω από τα μεταλλικά στοιχεία εγκλωβίστηκε διανομέας με τη μηχανή του, ο οποίος καλούσε σε βοήθεια μέχρι να απεγκλωβιστεί από πολίτες και διασώστες. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και δεν διατρέχει κίνδυνο.

«Με το που βρήκα τις αισθήσεις μου, αγχώθηκα πάρα πολύ. Τρομοκρατήθηκα, έχασα την ψυχραιμία μου. Έλεγα “τι έγινε, πού είμαι, σε τι κατάσταση βρίσκομαι;”. Πανικοβλήθηκα και άρχισα να φωνάζω “βοήθεια”, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω πώς ήμουν», ανέφερε αποκλειστικά στο δελτίο ειδήσεων του Star.

Όπως εξομολογήθηκε, εκείνα τα δευτερόλεπτα φοβήθηκε ότι μπορεί να μην κατάφερνε να βγει ζωντανός. «Με έπιασαν τα κλάματα. Σκεφτόμουν την οικογένειά μου, το παιδί μου, τη γυναίκα μου. Νόμιζα ότι έτσι, απλά και ξαφνικά, θα γινόταν το μοιραίο», είπε.

«Πραγματικά, πέρασε η ζωή μου μπροστά από τα μάτια μου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σκέφτεσαι όλα αυτά που χάνεις», πρόσθεσε εμφανώς φορτισμένος.

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Διακόπηκε η κυκλοφορία δρόμων και του Τραμ

Η πτώση της σκαλωσιάς προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στη Γρηγορίου Λαμπράκη, από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση και στα δύο ρεύματα, προκειμένου να απομακρυνθούν τα συντρίμμια και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων.

Παράλληλα, η πτώση της κατασκευής προκάλεσε ζημιές στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Τραμ, με αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία της Γραμμής 7 στην περιοχή του Πειραιά. Τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν μόνο στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν πλέον τα αίτια του περιστατικού, εξετάζοντας αν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την εγκατάσταση της σκαλωσιάς και κατά πόσο οι ακραίες καιρικές συνθήκες ήταν ο μοναδικός παράγοντας που οδήγησε στην κατάρρευσή της.