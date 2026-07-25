Βίντεο αναρτήθηκαν στα social και δείχνουν τις προσπάθειες των τουριστών να βρουν καταφύγιο.

Η απότομη αλλαγή του καιρού αιφνιδίασε χθες κατοίκους και τουρίστες της Αθήνας, με τη δυνατή βροχόπτωση να μετατρέπει μέσα σε λίγα λεπτά τους πολυσύχναστους δρόμους του ιστορικού κέντρου σε σκηνικό έντονης κινητικότητας.

Δεκάδες τουρίστες που περιηγούνταν στην Ακρόπολη, το Μοναστηράκι, την Πλάκα και το Σύνταγμα αναγκάστηκαν να διακόψουν τις βόλτες τους και να αναζητήσουν καταφύγιο κάτω από υπόστεγα, σε καφετέριες, εστιατόρια και εμπορικά καταστήματα, προκειμένου να προστατευτούν από την ξαφνική νεροποντή. Πολλοί δεν είχαν μαζί τους ομπρέλες ή αδιάβροχα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών δεν προμήνυαν μια τόσο απότομη μεταβολή του καιρού, αν και η ΕΜΥ είχε βγάλει έκτακτο δελτίο για αλλαγή του καιρού.

{https://www.tiktok.com/@athensofftheguidebooks/video/7666142403480276246}

{https://www.tiktok.com/@carm.notfound/video/7666151387612351776}

Σε αρκετά σημεία του κέντρου επικράτησε για λίγη ώρα συνωστισμός, με τουρίστες να περιμένουν υπομονετικά μέχρι να εξασθενήσει η βροχή, ενώ άλλοι επέλεξαν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους φορώντας αυτοσχέδια αδιάβροχα ή κρατώντας χάρτες και σακίδια πάνω από το κεφάλι τους.

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Παρά την αναστάτωση, η εικόνα δεν επηρέασε σημαντικά τη λειτουργία των τουριστικών αξιοθέατων και των καταστημάτων, ενώ αρκετοί επισκέπτες αντιμετώπισαν το απρόοπτο με χιούμορ, βγάζοντας φωτογραφίες και βίντεο από τη βροχερή Αθήνα για να τα μοιραστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα βίντεο αναρτήθηκαν στα social και δείχνουν τις προσπάθειες των τουριστών να βρουν καταφύγιο.

{https://www.tiktok.com/@meteology_live/video/7666200746173402390}