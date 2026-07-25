Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται λάθη από το δημόσιο και η Εφορία «βάζει χέρι» στα επιδόματα αυτά.

Υπάρχουν δεκάδες κρατικά επιδόματα που προστατεύονται από τον νόμο και δεν μπορούν να κατασχεθούν από την Εφορία, ακόμη και αν ο δικαιούχος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Πρόκειται για παροχές που χαρακτηρίζονται ακατάσχετες, καθώς προορίζονται για την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας.

Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το επίδομα ανεργίας και το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας της ΔΥΠΑ, τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, το επίδομα στέγασης, το επίδομα θέρμανσης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα παιδιού (Α21), το επίδομα γέννησης, το επίδομα μητρότητας, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, το επίδομα αναδοχής, το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, καθώς και το ετήσιο έκτακτο βοήθημα των 300 ευρώ προς συνταξιούχους. Στα ακατάσχετα περιλαμβάνονται επίσης και τα χρηματικά έπαθλα της φορολοταρίας.

Πότε η Εφορία... επεμβαίνει στα επιδόματα

Ωστόσο, δεν λείπουν οι περιπτώσεις όπου, λόγω τεχνικών ή διοικητικών λαθών, πραγματοποιούνται κατασχέσεις ακόμη και σε ποσά που προστατεύονται από τον νόμο. Για να περιοριστεί ο κίνδυνος μιας τέτοιας δυσάρεστης εξέλιξης, οι δικαιούχοι καλό είναι να έχουν δηλώσει έναν ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο καταβάλλονται τα επιδόματά τους.

Εάν γίνει κατάσχεση σε ακατάσχετο επίδομα, ο πολίτης θα πρέπει αρχικά να ζητήσει από την τράπεζά του αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού, στο οποίο να φαίνεται η πίστωση του συγκεκριμένου επιδόματος. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ, ώστε να εξεταστεί η υπόθεση και να κινηθεί η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων.

Η δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ ή από το gov.gr. Ο φορολογούμενος μπορεί να δηλώσει έναν και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

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Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται είσοδος με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, καταχώριση του IBAN και υποβολή της σχετικής δήλωσης. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η ΑΑΔΕ ενημερώνει τις τράπεζες και, στις περισσότερες περιπτώσεις, η ενεργοποίηση γίνεται αυθημερόν.

Σημαντικό είναι επίσης ότι τα ποσά των ακατάσχετων επιδομάτων δεν υπολογίζονται στο μηνιαίο ακατάσχετο όριο των 1.600 ευρώ, γεγονός που εξασφαλίζει επιπλέον προστασία στους δικαιούχους απέναντι σε ενδεχόμενα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.