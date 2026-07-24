Γιατί η εκτίμηση για τις φετινές Βάσεις ήταν από τα δυσκολότερα εγχειρήματα - Η μεγάλη εικόνα για τις αυξομειώσεις στις σχολές.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης των Βάσεων 2026, οι εκτιμήσεις Στρατηγάκη για τις φετινές βάσεις εισαγωγής επιβεβαιώθηκαν με υψηλό ποσοστό ακρίβειας καθώς πέτυχε τρεις Ιατρικές με απόλυτη ακρίβεια και 215 Τμήματα με απόκλιση έως 200 μόρια. Οι τελικές Βάσεις Εισαγωγής 2026 επιβεβαίωσαν σε μεγάλο βαθμό τις εκτιμήσεις του μαθηματικού και συμβούλου σταδιοδρομίας, ο οποίος είχε δημοσιοποιήσει τις προβλέψεις του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, βασισμένος στο μαθηματικό μοντέλο που εφαρμόζει τα τελευταία 14 χρόνια.

Οι εκτιμήσεις του αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ακριβείς, παρά τις δυσκολίες που χαρακτήρισαν τη φετινή χρονιά. Συγκεκριμένα, σε 215 από τα 454 πανεπιστημιακά Τμήματα, δηλαδή στο 47,36% του συνόλου, η απόκλιση της πρόβλεψης από την τελική βάση δεν ξεπέρασε τα 200 μόρια. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι σε 8 Τμήματα η εκτίμηση ήταν απόλυτα ακριβής, με μηδενική απόκλιση, ενώ σε τρεις Ιατρικές Σχολές η πρόβλεψη ταυτίστηκε πλήρως με την τελική βάση εισαγωγής. Επιπλέον, σε ακόμη δύο Ιατρικές η απόκλιση περιορίστηκε μόλις στα 25 μόρια, επιβεβαιώνοντας την υψηλή αξιοπιστία των εκτιμήσεων.

Οι δυσκολίες της φετινής πρόβλεψης

Όπως επισημαίνει στο Dnews ο Στράτος Στρατηγάκης, η εκτίμηση των Βάσεων 2026 ήταν από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών για μια σειρά από λόγους. Καταρχάς, το υπουργείο Παιδείας δεν δημοσίευσε τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των υποψηφίων ανά εύρος μέσου όρου, γεγονός που περιόρισε σημαντικά τις δυνατότητες ακριβούς ανάλυσης. Παράλληλα, η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος στέγασης φαίνεται ότι επηρέασαν τις επιλογές πολλών οικογενειών, οδηγώντας περισσότερους υποψηφίους σε σχολές κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Στην εξίσωση προστέθηκαν ακόμη οι διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού των μορίων ανά Τμήμα, οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των υποψηφίων στο μηχανογραφικό δελτίο και οι αλλαγές στους συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), που προκάλεσαν μεγάλες μεταβολές σε αρκετές σχολές.

Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων Στρατηγάκη

Η συνολική εικόνα των προβλέψεων αποτυπώνεται στα ακόλουθα στοιχεία:

8 Τμήματα με απόλυτη ακρίβεια (0 μόρια απόκλιση).

25 Τμήματα με απόκλιση έως 10 μόρια.

89 Τμήματα με απόκλιση έως 50 μόρια.

145 Τμήματα με απόκλιση έως 100 μόρια.

215 Τμήματα με απόκλιση έως 200 μόρια.

Η αλλαγή της ΕΒΕ έφερε καραμπόλες

Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη «Άλλαξε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε κάποια Τμήματα γεγονός που δημιούργησε μεγάλη διαφοροποίηση στις Βάσεις αυτών των Τμημάτων. Τα Τμήματα Φυσικής Αθήνας και Θεσσαλονίκης είχαν το 2025 βάση 14.513 και 14.518 μόρια αντίστοιχα. Το Τμήμα της Αθήνας κράτησε το συντελεστή 1,2 που έδωσε ΕΒΕ 15,71 υψηλότερη από πέρυσι, ενώ της Θεσσαλονίκης το κατέβασε από 1,2 σε 1, που έδωσε ΕΒΕ 13,09. Το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί η βάση του πρώτου κατά 1.325 μόρια και του δεύτερου να μειωθεί κατά 1.340 μόρια. Εμείς προβλέψαμε τη βάση με απόκλιση +138 μόρια για την Αθήνα και +178 για τη Θεσσαλονίκη. Το αποτέλεσμα ήταν στην Αθήνα να έχουμε 78 επιτυχόντες και 74 κενές θέσεις, ενώ στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε καμία κενή θέση. Παρά τις δυσκολίες καταφέραμε και εκτιμήσαμε τη διαμόρφωση των βάσεων 215 Τμημάτων σε σύνολο 454 Τμημάτων ποσοστό 47,36% με απόκλιση μέχρι 200 μόρια. Σε τρία Τμήματα Ιατρικής πετύχαμε ακριβώς τη βάση με μηδενική απόκλιση και σε άλλα δύο με απόκλιση 25 μορίων. Δείτε στους πίνακες που ακολουθούν τα αποτελέσματα των εκτιμήσεών μας. »

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Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά τα 215 Τμήματα στα οποία οι εκτιμήσεις δεν διέφεραν περισσότερο από 200 μόρια από τις τελικές βάσεις, καθώς και οι σχολές που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις.

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