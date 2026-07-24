Στον απόηχο της ανακοίνωσης των Βάσεων 2026, οι εκτιμήσεις Στρατηγάκη για τις φετινές βάσεις εισαγωγής επιβεβαιώθηκαν με υψηλό ποσοστό ακρίβειας καθώς πέτυχε τρεις Ιατρικές με απόλυτη ακρίβεια και 215 Τμήματα με απόκλιση έως 200 μόρια. Οι τελικές Βάσεις Εισαγωγής 2026 επιβεβαίωσαν σε μεγάλο βαθμό τις εκτιμήσεις του μαθηματικού και συμβούλου σταδιοδρομίας, ο οποίος είχε δημοσιοποιήσει τις προβλέψεις του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, βασισμένος στο μαθηματικό μοντέλο που εφαρμόζει τα τελευταία 14 χρόνια.
Οι εκτιμήσεις του αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ακριβείς, παρά τις δυσκολίες που χαρακτήρισαν τη φετινή χρονιά. Συγκεκριμένα, σε 215 από τα 454 πανεπιστημιακά Τμήματα, δηλαδή στο 47,36% του συνόλου, η απόκλιση της πρόβλεψης από την τελική βάση δεν ξεπέρασε τα 200 μόρια. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι σε 8 Τμήματα η εκτίμηση ήταν απόλυτα ακριβής, με μηδενική απόκλιση, ενώ σε τρεις Ιατρικές Σχολές η πρόβλεψη ταυτίστηκε πλήρως με την τελική βάση εισαγωγής. Επιπλέον, σε ακόμη δύο Ιατρικές η απόκλιση περιορίστηκε μόλις στα 25 μόρια, επιβεβαιώνοντας την υψηλή αξιοπιστία των εκτιμήσεων.
Οι δυσκολίες της φετινής πρόβλεψης
Όπως επισημαίνει στο Dnews ο Στράτος Στρατηγάκης, η εκτίμηση των Βάσεων 2026 ήταν από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών για μια σειρά από λόγους. Καταρχάς, το υπουργείο Παιδείας δεν δημοσίευσε τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των υποψηφίων ανά εύρος μέσου όρου, γεγονός που περιόρισε σημαντικά τις δυνατότητες ακριβούς ανάλυσης. Παράλληλα, η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος στέγασης φαίνεται ότι επηρέασαν τις επιλογές πολλών οικογενειών, οδηγώντας περισσότερους υποψηφίους σε σχολές κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Στην εξίσωση προστέθηκαν ακόμη οι διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού των μορίων ανά Τμήμα, οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των υποψηφίων στο μηχανογραφικό δελτίο και οι αλλαγές στους συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), που προκάλεσαν μεγάλες μεταβολές σε αρκετές σχολές.
Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων Στρατηγάκη
Η συνολική εικόνα των προβλέψεων αποτυπώνεται στα ακόλουθα στοιχεία:
- 8 Τμήματα με απόλυτη ακρίβεια (0 μόρια απόκλιση).
- 25 Τμήματα με απόκλιση έως 10 μόρια.
- 89 Τμήματα με απόκλιση έως 50 μόρια.
- 145 Τμήματα με απόκλιση έως 100 μόρια.
- 215 Τμήματα με απόκλιση έως 200 μόρια.
Η αλλαγή της ΕΒΕ έφερε καραμπόλες
Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη «Άλλαξε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε κάποια Τμήματα γεγονός που δημιούργησε μεγάλη διαφοροποίηση στις Βάσεις αυτών των Τμημάτων. Τα Τμήματα Φυσικής Αθήνας και Θεσσαλονίκης είχαν το 2025 βάση 14.513 και 14.518 μόρια αντίστοιχα. Το Τμήμα της Αθήνας κράτησε το συντελεστή 1,2 που έδωσε ΕΒΕ 15,71 υψηλότερη από πέρυσι, ενώ της Θεσσαλονίκης το κατέβασε από 1,2 σε 1, που έδωσε ΕΒΕ 13,09. Το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί η βάση του πρώτου κατά 1.325 μόρια και του δεύτερου να μειωθεί κατά 1.340 μόρια. Εμείς προβλέψαμε τη βάση με απόκλιση +138 μόρια για την Αθήνα και +178 για τη Θεσσαλονίκη. Το αποτέλεσμα ήταν στην Αθήνα να έχουμε 78 επιτυχόντες και 74 κενές θέσεις, ενώ στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε καμία κενή θέση. Παρά τις δυσκολίες καταφέραμε και εκτιμήσαμε τη διαμόρφωση των βάσεων 215 Τμημάτων σε σύνολο 454 Τμημάτων ποσοστό 47,36% με απόκλιση μέχρι 200 μόρια. Σε τρία Τμήματα Ιατρικής πετύχαμε ακριβώς τη βάση με μηδενική απόκλιση και σε άλλα δύο με απόκλιση 25 μορίων. Δείτε στους πίνακες που ακολουθούν τα αποτελέσματα των εκτιμήσεών μας. »
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά τα 215 Τμήματα στα οποία οι εκτιμήσεις δεν διέφεραν περισσότερο από 200 μόρια από τις τελικές βάσεις, καθώς και οι σχολές που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις.
Βάσεις 2026: Η Ευελπίδων, η Φυσική και τα Πολυτεχνεία οι μεγάλοι πρωταγωνιστές
Μιλώντας στο Dnews ο κ. Στρατηγάκης τόνισε ότι οι φετινές μεταβολές προέκυψαν από τον συνδυασμό πολλών παραγόντων τις επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα βαρύτητας, την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), τον αριθμό των θέσεων και κυρίως τις προτιμήσεις που καταγράφηκαν στα μηχανογραφικά δελτία.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Στρατηγάκης στην εντυπωσιακή άνοδο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, η οποία αυξήθηκε κατά 2.125 μόρια. Όπως σημείωσε, η μεγάλη μεταβολή συνδέεται με την απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να εντάξει τη σχολή και στο 3ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο, διευρύνοντας σημαντικά τη «δεξαμενή» των υποψηφίων που μπορούσαν να τη δηλώσουν.
«Μέχρι πέρσι μπορούσαν να τη δηλώσουν μόνο οι υποψήφιοι του 2ου Πεδίου, περίπου 13.000 παιδιά. Ξαφνικά η δεξαμενή έγινε 53.000 υποψήφιοι, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι επιλογές και η βάση να εκτοξευτεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η Φυσική «έδειξε το δρόμο» για τις μεγάλες ανατροπές
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρέασαν τις φετινές βάσεις ήταν η Φυσική, κυρίως λόγω των αλλαγών στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, οι διαφορετικοί συντελεστές ΕΒΕ σε ορισμένα τμήματα δημιούργησαν μεγάλες διαφοροποιήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Τμήματα Φυσικής Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπου η μεταβολή της ΕΒΕ οδήγησε σε εντελώς διαφορετική πορεία των βάσεων.
«Όλες οι μεγάλες ανατροπές έγιναν εξαιτίας της Φυσικής. Για αυτό το 2ο Πεδίο ανέβηκε πολύ και το 3ο αρκετά. Στο 1ο και στο 4ο Πεδίο, όπου δεν υπάρχει η Φυσική, είχαμε πολύ μικρότερες μεταβολές», ανέφερε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Νομική, η οποία παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα, παρά τη γενικότερη πτώση του 1ου Πεδίου.
Πολυτεχνικές σχολές: Η μεγάλη επιστροφή των Μηχανικών
Οι Πολυτεχνικές Σχολές ήταν από τους μεγάλους κερδισμένους των φετινών βάσεων. «Η άνοδος στα Πολυτεχνεία και ιδιαίτερα στους Ηλεκτρολόγους και Μηχανολόγους Μηχανικούς ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη», σημείωσε ο κ. Στρατηγάκης.
Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σχεδόν όλα τα τμήματα κινήθηκαν ανοδικά:
Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί: +1.100 μόρια
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες: +1.010 μόρια
Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν επίσης οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο, που ενισχύθηκε κατά περίπου 1.890 μόρια. Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκαν οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, οι Μηχανικοί Υπολογιστών και οι Πολιτικοί Μηχανικοί, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση για σχολές με ισχυρή σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεχωριστή περίπτωση αποτέλεσε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με άνοδο περίπου 1.125 μορίων.
Πτώση στις καθηγητικές σχολές
Στον αντίποδα, οι σχολές που συνδέονται παραδοσιακά με την εκπαίδευση παρουσίασαν σημαντικές απώλειες. «Τα Παιδαγωγικά έπεσαν παντού και αυτό δείχνει αλλαγή στις επιλογές των υποψηφίων», ανέφερε ο κ. Στρατηγάκης. Στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας, οι πρώτες προτιμήσεις μειώθηκαν από 474 σε 389 υποψηφίους, γεγονός που αποτυπώθηκε και στη βάση. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάστηκε στις Φιλολογίες, καθώς η μείωση των ενδιαφερομένων συνδέεται με τις περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές στον χώρο της εκπαίδευσης. Ο ίδιος εξήγησε ότι τα τμήματα Φυσικής, Μαθηματικών και Φιλολογίας αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα, καθώς οι διορισμοί εκπαιδευτικών δεν έχουν την ίδια δυναμική με το παρελθόν.
Η Πληροφορική παραμένει ισχυρή επιλογή
Παρά τη γενικότερη άνοδο των τεχνολογικών σχολών, η Πληροφορική δεν παρουσίασε εκρηκτική αύξηση. Όπως ανέφερε ο κ. Στρατηγάκης, ακολούθησε περισσότερο την πορεία του 4ου Πεδίου, όπου οι μεταβολές ήταν πιο ελεγχόμενες. Οι σχολές Πληροφορικής παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλείς, καθώς συνδέονται με έναν κλάδο που συνεχίζει να προσφέρει σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές.