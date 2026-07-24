Η Ισπανία ζήτησε σήμερα την αποστολή «τεσσάρων αεροπορικών μέσων» ενεργοποιώντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αίτημα στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα.

Η Ισπανία, η οποία κήρυξε – για πρώτη φορά στην ιστορία της – κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα, ζήτησε ευρωπαϊκή συνδρομή, όπως έκανε και η Γαλλία για τη μεγάλη φωτιά στις ακτές του Ατλαντικού. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο ισπανικό αίτημα, ενώ και στις δύο χώρες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, εκτίμησε σήμερα ότι «η Ισπανία και οι γειτονικές χώρες» βιώνουν «δραματική κατάσταση» λόγω των σφοδρών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα, αρκετές από αυτές κοντά στη Μαδρίτη, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, εν μέσω καύσωνα.

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«Βιώνουμε δραματική κατάσταση, όχι μόνο σε διάφορες ισπανικές περιφέρειες αλλά και σε περιοχές γειτονικών χωρών. Οι δασικές πυρκαγιές καταστρέφουν χιλιάδες εκτάρια και πλήττουν πολλές πόλεις και χωριά», έγραψε σήμερα το πρωί στην πλατφόρμα X ο Πέδρο Σάντσεθ, καλώντας γι' άλλη μια φορά τον πληθυσμό να «ακολουθεί τις συμβουλές» των αρχών και των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης.

{https://www.youtube.com/watch?v=9xTViRBmzoY}

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Στέλνει δύο Canadair η Ελλάδα

Η Ισπανία ζήτησε σήμερα την αποστολή «τεσσάρων αεροπορικών μέσων» ενεργοποιώντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αίτημα στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα στέλνοντας δύο Canadair καθώς πολλές πυρκαγιές μαίνονται ταυτόχρονα στην περιοχή της Μαδρίτης.

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«Η γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας και καταστάσεων εκτάκτων ανάγκης ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ζητώντας τουλάχιστον τέσσερα αεροπορικά μέσα καταπολέμησης πυρκαγιών (...) Η Ελλάδα αποδέχθηκε το αίτημα, προσφέροντας τέσσερα αεροσκάφη Canadair CL-415. Στη διάρκεια του πρωινού, θα λάβει χώρα προπαρασκευαστική συνάντηση ενόψει της ανάπτυξης», ανακοίνωσε το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Στην Ισπανία, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις κατοικίες τους σε ορεινές περιοχές δυτικά της Μαδρίτης, καθώς τρεις πυρκαγιές στην περιοχή και στη γειτονική επαρχία Άβιλα οδήγησαν την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης.

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Το μέτρο αυτό επιτρέπει στην κυβέρνηση να αναλάβει τον συντονισμό της αντιμετώπισης της κρίσης.

Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνεται τέτοια απόφαση εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς. Η τελευταία φορά που η Ισπανία κήρυξε το ίδιο επίπεδο συναγερμού ήταν κατά τη διάρκεια του τεράστιου πανεθνικού μπλακ άουτ που σημειώθηκε πέρυσι.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Στη Ναβαλουένγκα, στην επαρχία της Άβιλα, κάτοικοι φορούσαν μάσκες παρακολουθώντας τα ελικόπτερα πυρόσβεσης να αντλούν νερό από το ποτάμι της περιοχής.

«Ζω εδώ 36 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ κάτι παρόμοιο. Ούτε το περίμενα. Πίστευα ότι θα την είχαν θέσει υπό έλεγχο χθες το βράδυ, αλλά άργησαν και η κατάσταση είχε ξεφύγει εντελώς», δήλωσε στο Reuters ο κάτοικος Χαβιέρ Μαρτίν.

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Περισσότεροι από 270 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και 40 επίγειες μονάδες έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές, μαζί με δυνάμεις της Στρατιωτικής Μονάδας Έκτακτης Ανάγκης (UME), σύμφωνα με Ισπανούς αξιωματούχους.

Περισσότερες από 350 πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί στην Ισπανία μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία European Forest Fire Information Service. Το 2025 είχε καταγραφεί ρεκόρ έκτασης καμένης γης.

Εκκένωση της χερσονήσου Καπ Φερέ - Απομακρύνθηκαν με σκάφη - Ζητά βοήθεια και η Γαλλία

Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την πλήρη εκκένωση της χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού, εξαιτίας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς.

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Περίπου 40.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ενώ πολλοί μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο με σκάφη, σύμφωνα με τις αρχές.

Η απόφαση των γαλλικών αρχών για πλήρη εκκένωση της περιοχής Καπ Φερέ, όπου βρίσκονται πολλές ακριβές κατοικίες και αυτή την περίοδο είναι γεμάτη, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

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Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Καπ Φερέ, η οποία έχει ήδη καταστρέψει περίπου 8.700 εκτάρια γης (21.500 στρέμματα περίπου).

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/2080421021006405681}

«Η Γαλλία ζήτησε την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», έγραψε ο Μακρόν στην πλατφόρμα X την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι αρκετά εξειδικευμένα πυροσβεστικά αεροσκάφη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται σύντομα να φτάσουν για να βοηθήσουν.