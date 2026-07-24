Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ομολογεί ότι η κυβερνητική πολιτική δεν προστάτευσε την αγοραστική δύναμη των πολιτών, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Μητσοτάκης θέλησε στη σημερινή του συνέντευξη να πείσει τους πολίτες ότι όλα βαίνουν καλώς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας την σημερινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη και προσθέτει: «Το μόνο που δεν κατάφερε ήταν να απαντήσει στα πραγματικά προβλήματα που δημιούργησε η κυβέρνησή του».

Ακολούθως υποστηρίζει: «Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέφυγε ξανά σε υπεκφυγές, αμφισβητώντας εμμέσως ακόμη και το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η αλήθεια, όμως, δεν αλλάζει. Η χώρα διασύρθηκε, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη, ο κ. Μελάς καταδικάστηκε και ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται να αναλάβει την παραμικρή ευθύνη. Παραδέχθηκε, επίσης, ότι η ακρίβεια εξανέμισε τις αυξήσεις των εισοδημάτων. Επτά χρόνια μετά, ο ίδιος ο πρωθυπουργός ομολογεί ότι η κυβερνητική πολιτική δεν προστάτευσε την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Για τα καρτέλ, την αισχροκέρδεια και τη στεγαστική κρίση δεν είπε ούτε λέξη».

Κλείνοντας υπογραμμίζει: «Η Ελλάδα, όμως, δεν χρειάζεται άλλες επικοινωνιακές συνεντεύξεις, αλλά κυβέρνηση που να λογοδοτεί, να αντιμετωπίζει τη διαφθορά και να δίνει πραγματικές λύσεις στην κοινωνία».