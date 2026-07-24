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Πλέον η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 11 βουλευτές, όσες και εκείνη της Ελληνικής Λύσης.

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και επίσημα είναι από σήμερα οι Θεοδώρα Ακριώτου και Γιάννης Καρυπίδης, οι οποίοι παίρνουν τις θέσεις των Συμεών Κεδίκογλου και Βασίλη Κόκκαλη που παραιτήθηκαν από το βουλευτικό αξίωμα.

«Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας», τους ευχήθηκε κατά την τελετή ορκωμοσίας ο προεδρεύων Θανάσης Μπούρας.

Πλέον η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 11 βουλευτές, όσες και εκείνη της Ελληνικής Λύσης.

Ειδικότερα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι Έλενα Ακρίτα, Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς, Νίνα Κασιμάτη, Γιώργος Παπαηλιού, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Χρήστος Γιαννούλης, Γιάννης Αμανατίδης, Παύλος Πολάκης, Θεοδώρα Ακριώτου και Γιάννης Καρυπιδης.

Υπενθυμίζεται πως η Όλγα Γεροβασίλη έχει ανακοινώσει ότι ανεξαρτητοποιείται και εκκρεμεί να αποστείλει η σχετική επιστολή.

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Δούρου: Καλωσορίζουμε δύο σπουδαίους ανθρώπους

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, καλωσόρισε στην ΚΟ του κόμματος την βουλευτή Εύβοιας, Θεοδώρα Ακριώτου και τον βουλευτή Λάρισας Γιάννη Καριπίδη.

Στην δήλωσή της ανέφερε:

«Καλωσορίζουμε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δύο σπουδαίους ανθρώπους, τη Θεοδώρα και τον Γιάννη. Οι ιδεολογικές τους ευαισθησίες, η συνέπειά τους στους αγώνες της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αυτή τη στιγμή, είναι αναγκαίες όσο ποτέ.

Παλιά και νέα στελέχη αθροίζονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την πολιτική αλλαγή».