Τη μέχρι εσχάτων σύγκρουση με τους πρώην προέδρους και τους βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει η νέα καθοδήγηση της Κουμουνδούρου, καθώς θεωρεί ότι η εκλογική «επιβίωση» περνάει μέσα από την περιχαράκωση έναντι των άλλων κομμάτων του χώρου και κυρίως, απέναντι στην ΕΛΑΣ.

Αποφασισμένη να συνεχίσει τη μέχρις εσχάτων σύγκρουση με τους πρώην προέδρους και τους βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, μοιάζει η νέα καθοδήγηση της Κουμουνδούρου, καθώς θεωρεί ότι η εκλογική «επιβίωση» περνάει μέσα από την περιχαράκωση έναντι των άλλων κομμάτων του χώρου και κυρίως, απέναντι στην ΕΛΑΣ.

«Οργή» για Φάμελλο

Το μεσημέρι της Τετάρτης, υπήρχαν δύο «εικόνες» πλήρως αντιφατικές για τον ΣΥΡΙΖΑ. Στη μία, βρίσκονταν ο Παύλος Πολάκης, που στη Βουλή έδινε «μάχη» για την υπόθεση της Novartis -η οποία σε πολιτικό επίπεδο ανοίγει ξανά- μετά τις βαρύτατες καταγγελίες του Μάριου Σαλμά, κατά του Άδωνη Γεωργιάδη.

Στην άλλη, βρίσκονταν η Κουμουνδούρου, η οποία επέλεξε για ακόμα μία ημέρα να βάλει κατά τον στελεχών και των βουλευτών που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για την ακρίβεια, επέλεξε τον «χαρτοπόλεμο» των ανακοινώσεων και των «διαρροών» κατά του Σωκράτη Φάμελλου, που αποφάσισε να ανεξαρτητοποιηθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

«Ο κ. Φάμελλος, επιλέγει να μιλήσει για «αδιέξοδο», ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος, ως πρόεδρος, έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο.

Προκαλεί, επίσης, εντύπωση ότι επικαλείται την Αριστερά, τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα και την ενότητα, την ίδια στιγμή που επιλέγει την ανεξαρτητοποίηση και όχι την παράδοση της έδρας του στον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ», ανέφεραν -μεταξύ άλλων- πηγές της Κουμουνδούρου.

Η σκληρή αυτή γραμμή για μια ανεξαρτητοποίηση που ήταν δεδομένη από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα «ηνία» του κόμματος η νέα καθοδήγηση, είναι ένα σαφές δείγμα της γραμμής που θα ακολουθήσει η Κουμουνδούρου από εδώ και εμπρός. Αφού πρώτα έβαλε στο «στόχαστρο» της τον Αλέξη Τσίπρα, θα βάλει και όσους επέλεξαν να μην ακολουθήσουν τον δρόμο που χάραξε η εναπομείνουσα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

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«Δες ποιος μιλάει» λένε οι πρώην

Την ίδια στιγμή, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δοκιμάζει τις αντοχές των βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, αρνούμενοι να αποδεχθούν τη νέα τάξη πραγμάτων. Και αυτό γιατί θεωρούν ότι εκείνοι που απέμειναν στην ηγετική ομάδα του πρώην κόμματος τους, έχουν ξεπεράσει τα όρια με τους χαρακτηρισμούς που έχουν χρησιμοποιήσει και με τα υπονοούμενα «για σχέδια διάλυσης» που διαρκώς αφήνουν εναντίον τους.

Μπορεί να αποφεύγουν δημόσια την αντιπαράθεση με την Κουμουνδούρου, όμως στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες τους λένε ότι το κόμμα έμεινε στα χέρια της «γκρούπας» που έπαιξε «κορώνα-γράμματα» τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ, όταν το καλοκαίρι του 2023 στήριξαν στις εσωκομματικές εκλογές τον Στέφανο Κασσελάκη.

Υπενθυμίζουν ότι είναι τα ίδια πρόσωπα βρίσκονταν στα ηγετικά κλιμάκια και οδήγησαν το κόμμα στη συντριβή του 2023. Παράλληλα, συμπληρώνουν ότι οι δικοί τους μηχανισμοί ήταν εκείνοι που έτρεξαν στις εσωκομματικές κάλπες για να βγάλουν τον Κασσελάκη, προκειμένου να απειληθούν τα «οφίτσια» τους από μια πιθανή νίκη της Έφης Αχτσιόγλου και πως οι ίδιοι στήριξαν τον εξ Αμερικής ορμώμενο επιχειρηματία, μέχρι και την τελευταία ημέρα - «πυρά» που προφανώς κατευθύνονται προς τον Νίκο Παππά και τη Ρένα Δούρου.

«Εμείς με τον Τσίπρα εκλεγήκαμε. Αυτό που ακολούθησε μετά ήταν ένα “τσίρκο”. Και δεν ευθύνονται γι αυτό ούτε ο Μεϊκόπουλος, ούτε ο Ζαμπάρας, ούτε Καλαματιανός. Εμείς βάλαμε πλάτη για να επιζήσει αυτό το κόμμα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.