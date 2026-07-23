Η είδηση δεν είναι ότι ο Στέφανος Κασσελάκης καταφέρθηκε εναντίον του Σωκράτη Φάμελλου, με αφορμή την ανεξαρτητοποίησή του.

Αλλά ότι το έκανε στο όνομα της Αριστεράς. «Ρε δε ντρέπεστε να μιλάτε έτσι για την Αριστερά;» αναρωτήθηκε, υπερασπιζόμενος τις αξίες της Αριστεράς, ο πολιτικός αρχηγός που έχει μείνει μόνος του στο κόμμα του ως άλλος... Γιάγκος Δράκος, αφού όλοι πήδηξαν από τα παράθυρα με αφορμή τις οβιδιακές μετατοπίσεις του και τον πλήρη ευτελισμό κάθε έννοιας της Αριστεράς – και για να είμαστε ακριβείς και λόγω της ανυπαρξίας προοπτικής εισόδου στη Βουλή.

{https://www.tiktok.com/@skasselakis/video/7665373593055939862?lang=el-GR}

Ε.Σ.