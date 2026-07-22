Βολές Φάμελλου κατά της Κουμουνδούρου: «Δεν εκπροσωπείται σήμερα το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ».

«Αιχμηρό» μήνυμα προς την σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε το περιβάλλον του Σωκράτη Φάμελλου, στο απόηχο της ανεξαρτητοποίησής του.

Σε αυστηρό τόνο, επισημαίνεται ότι οι βουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός, αλλά ανήκουν στους πολίτες που ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και στην πολιτική και προγραμματική κατεύθυνση που είχε παρουσιάσει το κόμμα. Πηγές που πρόσκεινται στον κ. Φάμελλο σημειώνουν ότι «Οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με την επισήμανση ότι το συγκεκριμένο σχέδιο «δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζεται και δεν εκπροσωπείται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου».

Μάλιστα όπως τονίζεται «όλους αυτούς, αλλά και την κοινωνική απαίτηση της ενότητας της Αριστεράς εκπροσωπεί σταθερά ο Σωκράτης Φαμελλος». Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς το ζήτημα των βουλευτικών εδρών και της πολιτικής ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία της εσωκομματικής συζήτησης.

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ΣΥΡΙΖΑ για Φάμελλο: Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα

Η απάντηση της πλευράς Φάμελλου έρχεται σε συνέχεια των εγκλήσεων από πηγές της Κουμουνδούρου για την απόφασή του να κρατήσει την έδρα και όχι να την επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ.

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«Αριστερή ηθική σημαίνει ότι η βουλευτική έδρα ανήκει στο πολιτικό σχέδιο, στο πρόγραμμα και στους ανθρώπους που εμπιστεύθηκαν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ», αναφέρουν πηγές του κόμματος και προσθέτουν: «Να υπενθυμίσουμε στον κ. Φάμελλο ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχει ζητήσει την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, αναφερόμενος σε βουλευτές/τριες που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Μάλλον δεν κατάλαβε ποτέ ότι είναι άλλη η ευθύνη του Βουλευτή και άλλη του Προέδρου ενός κόμματος. Κρίμα».

Αναλυτικά:

«Ο κ. Φάμελλος, επιλέγει να μιλήσει για ‘αδιέξοδο’, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος, ως πρόεδρος, έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο.

Προκαλεί, επίσης, εντύπωση ότι επικαλείται την Αριστερά, τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα και την ενότητα, την ίδια στιγμή που επιλέγει την ανεξαρτητοποίηση και όχι την παράδοση της έδρας του στον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Αριστερή ηθική σημαίνει ότι η βουλευτική έδρα ανήκει στο πολιτικό σχέδιο, στο πρόγραμμα και στους ανθρώπους που εμπιστεύθηκαν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Ο κ. Φάμελλος δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων, οι οποίοι μετά την αποχώρησή τους παρέδωσαν τη βουλευτική τους έδρα. Αντίθετα, επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα.

Τέλος, είναι τουλάχιστον αντιφατικό να επικαλείται την ενότητα, όταν η επιλογή του συνιστά μια καθαρά διασπαστική κίνηση.

Οι έννοιες της Αριστεράς, της συλλογικότητας και της ενότητας είναι ασύμβατες με τη διακράτηση της έδρας.

Να υπενθυμίσουμε στον κ. Φάμελλο ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχει ζητήσει την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, αναφερόμενος σε βουλευτές/τριες που ανεξαρτητοποιήθηκαν.

Μάλλον δεν κατάλαβε ποτέ ότι είναι άλλη η ευθύνη του Βουλευτή και άλλη του Προέδρου ενός κόμματος. Κρίμα».