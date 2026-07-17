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Την επόμενη εβδομάδα η όποια απόφασή του.

Όλα δείχνουν πως ο Σωκράτης Φάμελλος οδεύει προς την ανεξαρτητοποίηση.

Η μη συμμετοχή του στη συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και η πλήρη διαφωνία του με τις εξελίξεις στην Κουμουνδούρου προϊδεάζουν για την απόφασή του.

Άλλωστε πολύ δύσκολα ο πρώην πρόεδρος θα μπορούσε να υπηρετήσει την πολιτική γραμμή που ακολουθεί η σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου.

Ούτε θα μπορούσε να παραμείνει στο ίδιο κόμμα -μόνο- με αυτούς που τον απαξίωσαν και συνεχίζουν να τον ευτελίζουν.

Πότε θα ανακοινώσει την απόφασή του;

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Πιθανότατα αρχές της επόμενης εβδομάδας...

Β.Σκ.