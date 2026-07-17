Όλα δείχνουν πως ο Σωκράτης Φάμελλος οδεύει προς την ανεξαρτητοποίηση.
Η μη συμμετοχή του στη συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και η πλήρη διαφωνία του με τις εξελίξεις στην Κουμουνδούρου προϊδεάζουν για την απόφασή του.
Άλλωστε πολύ δύσκολα ο πρώην πρόεδρος θα μπορούσε να υπηρετήσει την πολιτική γραμμή που ακολουθεί η σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου.
Ούτε θα μπορούσε να παραμείνει στο ίδιο κόμμα -μόνο- με αυτούς που τον απαξίωσαν και συνεχίζουν να τον ευτελίζουν.
Πότε θα ανακοινώσει την απόφασή του;
Πιθανότατα αρχές της επόμενης εβδομάδας...
Β.Σκ.