Στην παρέμβασή του υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οδηγεί την ΕΥΑΘ σε ένα «ναρκοπέδιο», χωρίς οικονομοτεχνική μελέτη, δίχως αναπτυξιακό σχεδιασμό, υπονομεύοντας παράλληλα την αυτοτέλεια των δήμων και τη βιώσιμη λειτουργία τόσο της ΕΥΑΘ όσο και των ΔΕΥΑ.

Την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υποχρεωτική συγχώνευση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) με την ΕΥΑΘ ζήτησε για ακόμη μία φορά, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της ΕΥΑΘ, ο Σωκράτης Φάμελλος, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στην παρέμβασή του υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οδηγεί την ΕΥΑΘ σε ένα «ναρκοπέδιο», χωρίς οικονομοτεχνική μελέτη, δίχως αναπτυξιακό σχεδιασμό, υπονομεύοντας παράλληλα την αυτοτέλεια των δήμων και τη βιώσιμη λειτουργία τόσο της ΕΥΑΘ όσο και των ΔΕΥΑ. Στη Γενική Συνέλευση παρενέβησαν επίσης οι δήμαρχοι Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Λαγκαδά Νίκη Ανδρεάδου, Βόλβης Διαμαντής Λιάμας, καθώς και ο δήμαρχος Προποντίδας Μανώλης Καρράς, εκπροσωπώντας το σύνολο των δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Παράλληλα, έξω από τα γραφεία της ΕΥΑΘ συγκεντρώθηκαν εργαζόμενοι των ΔΕΥΑ, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο. Μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, ο Σωκράτης Φάμελλος και οι δήμαρχοι τους ενημέρωσαν για όσα συζητήθηκαν και για τις κοινές θέσεις που διατυπώθηκαν απέναντι στο κυβερνητικό σχέδιο.

Σε δηλώσεις του ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει στην ΕΥΑΘ αρμοδιότητες και προβλήματα, ενώ αντί να προχωρήσει κρίσιμα έργα υποδομής, όπως η Φάση επέκτασης Α2 του Διυλιστηρίου Νερού Θεσσαλονίκης, επιλέγει να αποδυναμώσει μια Δημόσια Επιχείρηση που αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της πόλης.

Παρέμβαση Σ.Φάμελλου στη ΓΣ ΕΥΑΘ

«Η παρέμβασή μου σήμερα στη ΓΣ της ΕΥΑΘ εκκινεί από το πραγματικό και ουσιαστικό μου ενδιαφέρον για την ΕΥΑΘ, την εταιρεία δημόσιου νερού στη Θεσσαλονίκη, για την οποία έχουν γίνει πολλοί αγώνες στην πόλη μας. Θέλω να θυμίσω το δημοψήφισμα του κινήματος SOSTE το Νερό που σηματοδότησε την πολιτική ιστορία της χώρας για το δημόσιο νερό. Μία ΕΥΑΘ που η πόλη έχει υπερασπιστεί, οι εργαζόμενοι έχουν δουλέψει, αλλά και οι φορείς της πόλης για να είναι εύρωστη, βιώσιμη και αποδοτική. Και την περίοδο της κυβέρνησης 2015-2019 στο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάναμε μεγάλες μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται και σήμερα. Η ΕΥΑΘ είναι ένα δημόσιο περιουσιακό στοιχείο της πόλης, ένα δημόσιο asset, με σημαντικότατο κοινωνικό, αναπτυξιακό οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Για αυτό μας ενδιαφέρει και είμαι εδώ για να τη στηρίξουμε, εκπροσωπώντας και τους πολίτες της πόλης. Θέλω να επικροτήσω -για να μην υπάρχει καμία παραπληροφόρηση-, τις σημαντικές επιλογές στην τιμολογιακή πολιτική, στην ενεργειακή εξοικονόμηση, στις εργασιακές σχέσεις κλπ. Όμως είμαι εδώ για να καταθέσω την αγωνία μου, αλλά και να πληροφορήσω τους μετόχους της ΕΥΑΘ για τους σοβαρούς κινδύνους που υποκρύπτει και δημιουργεί το Σχέδιο της κυβέρνησης για τη βίαιη συγχώνευση των ΔΕΥΑ με την ΕΥΑΘ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Δεν υπάρχει στρατηγική, σχέδιο αναπτυξιακό, καμία μελέτη κόστους οφέλους που θα έπρεπε να υπάρχει για μια Ανώνυμη εισηγμένη Εταιρεία. Δυστυχώς η κυβέρνηση μπλέκει την ΕΥΑΘ σε ένα ναρκοπέδιο προβλημάτων και αντιφάσεων με ετερόκλητα πεδία άσκησης έργου σε μία τεράστια έκταση, αφαιρώντας και από τους Δήμους, μια βασική αρμοδιότητα και παραβιάζοντας την αυτοτέλειά τους. Για να είναι κατανοητή η αντίφαση, πριν από λίγες εβδομάδες στη Βουλή, περάσαμε τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που μιλάει για εθελοντικές συγχωνεύσεις ΔΕΥΑ και τώρα έρχεται η κυβέρνηση με ένα ακατανόητο σχέδιο, να επιβάλλει υποχρεωτικές. Και μάλιστα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική όπου υπάρχουν οι Δήμοι που έχουν να επιδείξουν σημαντικότατες επιτυχίες στον τομέα ύδρευσης και άρδευσης. Για αυτό ήθελα να ενημερώσω τους μετόχους για τους σοβαρότατους κινδύνους που εμπεριέχει το σχέδιο της κυβέρνησης. Είναι μια ακατανόητη εμμονή της κυβέρνησης εδώ και 6 χρόνια στην συγχώνευση των ΔΕΥΑ. Μία επιλογή που αμφισβητεί την πορεία και την απόδοση της ΕΥΑΘ. Γιατί, σε μια «στρωμένη» δημόσια επιχείρηση, δημιουργεί παράγοντες ανασφάλειας, αβεβαιότητας σε «ανεξερεύνητα νερά», και θα οδηγήσει και σε μια λειτουργία της ΕΥΑΘ σε πεδία που θα έχει τοπική αντιπαλότητα, είτε με τις τοπικές διοικήσεις είτε με τους κατοίκους. Γιατί οι πολίτες δεν θα έχουν κάποιον να λογοδοτεί και να επιλύει τα υδρευτικά, αρδευτικά και αποχετευτικά προβλήματα στους απομακρυσμένους οικισμούς. Προσθέτει δε στη λειτουργία της ΕΥΑΘ και πεδία, όπως είναι η άρδευση που είναι απολύτως ξένα με τις λειτουργίες και τις εμπειρίες που έχει η ΕΥΑΘ. Δεν θέλουμε να εισέλθει και η ΕΥΑΘ σε ένα πεδίο πολλαπλών κρίσεων, που δυστυχώς επιβάλλει η κυβέρνηση, χωρίς καν τα απαραίτητα οικονομοτεχνικά εργαλεία.

Αυτή η επιλογή θα μεταφέρει κόστος, και στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, υποβάθμιση υπηρεσιών και στους πολίτες του Μητροπολιτικού συγκροτήματος, και βέβαια σε κάποιες περιοχές και δυσεπίλυτα προβλήματα, δηλαδή μία καυτή πατάτα στα χέρια της ΕΥΑΘ. Γιατί θέλει η κυβέρνηση να υποβαθμίσει κάτι που λειτουργεί και να αφαιρέσει αρμοδιότητα των Δήμων; Δεν θέλουμε η ΕΥΑΘ να γίνει χώρος κομματικών παιχνιδιών με προεκλογική χροιά, γιατί έκανε ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση και η εκδήλωση που οργάνωσε το Υπ. Περιβάλλοντος εδώ. Εφόσον, λοιπόν, το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέλει να παρουσιάσει ότι κάνει έργα στη Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να μας απαντήσει γιατί το έργο του Διυλιστηρίου νερού, η Φάση Α2, η οποία καρκινοβατεί εδώ και 4 χρόνια, δεν προχωράει;

Πού θα βρει η πόλη νερό όταν το έργο που θα έδινε νερό για 600.000 πολίτες είναι κάτω από το 20% υλοποίησης εδώ και 4 χρόνια; Αυτά είναι τα ουσιαστικά θέματα της Θεσσαλονίκης, δεν μιλάνε όμως για αυτά. Σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ γιατί θέλουμε μια βιώσιμη και αποτελεσματική λειτουργική ΕΥΑΘ. Και είμαι υποχρεωμένος να καταθέσω και την έντονη διαμαρτυρία μου, αλλά και την αποκάλυψη αυτού αν θέλετε , αυτού του παράλογου και αδιέξοδου, σχεδίου που υλοποιεί η κυβέρνηση».

Δήλωση Σ.Φάμελλου μετά το τέλος της Γ.Σ. της ΕΥΑΘ

«Βρισκόμαστε σήμερα στη Γενική Συνέλευση της ΕΥΑΘ, μαζί με τους Δημάρχους της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής αλλά και τους εργαζόμενους των ΔΕΥΑ, γιατί η Κυβέρνηση ετοιμάζει ένα καταστροφικό σχέδιο και για την ΕΥΑΘ και για τις ΔΕΥΑ. Θέλει να αφαιρέσει την αρμοδιότητα των περιφερειακών Δήμων (από Κουφάλια έως Ασπροβάλτα και Ιερισσό) στη διαχείριση του νερού, να τους αφαιρέσει περιουσιακά στοιχεία και να δημιουργήσει προβλήματα σε όλους τους πολίτες εντός και εκτός Μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής και υποβάθμιση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οδηγεί την ΕΥΑΘ σε ένα ναρκοπέδιο χωρίς οικονομοτεχνικές μελέτες, εισάγοντας στις αρμοδιότητές της ακόμα και την άρδευση. Η Κυβέρνηση θέλει, για προεκλογικούς λόγους, να μεταφέρει προβλήματα στη λειτουργία της ΕΥΑΘ, μίας Δημόσιας Επιχείρησης της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης, διαλύοντας τις περιφερειακές ΔΕΥΑ, που έχουν και τεχνογνωσία και εργαζόμενους. Όλα αυτά γιατί έχει ως μοναδικό στόχο την εμπορευματοποίηση του Νερού και να στηρίξει συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Ο στόχος του κ.Μητσοτάκη είναι πάντα να ιδιωτικοποιήσει το Νερό.

Ρωτώ καθαρά και απλά, τους κκ Μητσοτάκη και Παπασταύρου: Για ποιο λόγο το διυλιστήριο νερού της Θεσσαλονίκης, η δεύτερη φάση, που θα εξυπηρετούσε 600.000 πολίτες, είναι εδώ και 4 χρόνια σταματημένο; Αν ενδιαφέρεται για το Νερό της πόλης να μας απαντήσει. Γιατί ενώ είναι σταματημένα τα έργα επιχειρεί να δυναμιτίσει και την ΕΥΑΘ και τις ΔΕΥΑ, ενώ θα μπορούσε να έχει σοβαρές ΔΕΥΑ και δυνατούς Δήμους και υποδομές και εργαζόμενους; Η έγνοια τους δεν είναι ούτε για τους πολίτες ούτε για τους εργαζόμενους. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα συμφέροντα κάποιων λίγων. Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, λέει ξανά: στο νερό δεν θα περάσουν τα σχέδια της Κυβέρνησης».





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