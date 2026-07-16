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Στο Σοφό Ασπροπύργου εκδηλώθηκε η φωτιά.

Φωτιά εκδηλώθηκε στον Ασπρόπυργο, με συνέπεια να κινητοποιηθούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου, σε σημείο με χαμηλή βλάστηση. Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 19 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2077797737219645627}

Μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112 για τη φωτιά στον Ασπρόπυργο και το μήνυμα που εστάλη στα κινητά των πολιτών τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα του 112.

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{https://x.com/112Greece/status/2077797734019461366}

Πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς σε 5 περιφέρειες την Παρασκευή

Για αύριο, Παρασκευή, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς σε πέντε περιφέρειες.

Σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κίνδυνος κατηγορίας 4 (πολύ υψηλός) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (περιφερειακή ενότητα Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (περιφερειακή ενότητα Κορινθίας)

{https://x.com/CivPro_GR/status/2077693949062287733}