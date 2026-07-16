Από τη φωτιά στο ορφανοτροφείο τραυματίστηκαν άλλα 19 άτομα.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Αλγερία τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/07) ύστερα από φωτιά που ξέσπασε σε ορφανοτροφίο, με αποτέλεσμα 11 άτομα να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασία της χώρας, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 03:00 (τοπική ώρα) στο ίδρυμα παιδικής πρόνοιας στην κοινότητα Μοχαμαντία, σε προάστιο του Αλγεριού.

Ανάμεσα στους 11 νεκρούς βρίσκονται τουλάχιστον 5 παιδία, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται στους 19. Τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμα.

{https://x.com/LeLienofficiel/status/2077647820446658686}

Η Αλγερία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες αντιμέτωπη με έντονο κύμα καύσωνα, ενώ σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), μέσα σε μία εβδομάδα έχουν καταγραφεί σχεδόν 1.000 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο το τελευταίο 24ωρο η Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι εκδηλώθηκαν 115 δασικές πυρκαγιές.

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Ο πρόεδρος Τεμπούν εξέφρασε τη θλίψη του για την τραγωδία, χαρακτηρίζοντάς την «τραγική απώλεια», ενώ απηύθυνε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

{https://x.com/AFP/status/2077725525758431286}

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της χώρας, Σίφι Γκρίμπ, επισκέφθηκε δύο νοσοκομεία στο Αλγέρι, όπου νοσηλεύονται τραυματίες από τη φωτιά. Κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες από την επίσκεψή του, στις οποίες εμφανίζεται δίπλα σε παιδί που νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις αλγερινές αρχές, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απομακρύνθηκαν με ασφάλεια πέντε άτομα με αναπηρία, τα οποία μεταφέρθηκαν σε προστατευμένο χώρο.