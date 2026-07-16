«Αφήστε ένα τσιγάρο και ένα ουίσκι στην καρέκλα μου».

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης θα πραγματοποιηθεί αύριο το τελευταίο αντίο στη Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης σε ηλικία 92 ετών.

Η σπουδαία ηθοποιός, που σημάδεψε με την παρουσία της τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο, θα κηδευτεί στις 11:00 από τη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Στην εξόδιο ακολουθία αναμένεται να παραστούν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί της κατά τη διάρκεια της μακράς καλλιτεχνικής της διαδρομής. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η τελευταία επιθυμία που είχε εκμυστηρευτεί στον στενό της φίλο και Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Όπως έγινε γνωστό, η Μάρω Κοντού είχε ζητήσει η παρέα τους, στην επόμενη συνάντηση για φαγητό ή μπιρίμπα, να αφήσει μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι, ως έναν συμβολικό τρόπο να παραμείνει παρούσα στις αγαπημένες της συνήθειες.

Ο Κακλαμάνης θα εκφωνήσει τον επικήδειο

Τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος διατηρούσε στενή προσωπική σχέση με την εκλιπούσα.

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Παράλληλα, η οικογένειά της απηύθυνε έκκληση, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ», οργανισμό με τον οποίο η ηθοποιός είχε συνδεθεί ενεργά, έχοντας διατελέσει πρόεδρός του.

Το τελευταίο διάστημα η υγεία της είχε επιδεινωθεί αισθητά. Είχε προηγηθεί νοσηλεία μετά από ατύχημα στο σπίτι της, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την ήδη εύθραυστη κατάσταση της υγείας της.