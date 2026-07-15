Συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει η απώλεια της Μάρως Κοντού.

Με συγκίνηση μίλησε η Βάνα Μπάρμπα για την απώλεια της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών.

Η σπουδαία ηθοποιός έγινε γνωστή και αγαπήθηκε μέσα από τη συμμετοχή της σε κινηματογραφικές παραγωγές και θεατρικές παραστάσεις με πολλούς από τους ρόλους της να παραμένουν στις μνήμες των ανθρώπων.

Πριν από μερικές εβδομάδες νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» από όπου πήρε το εξιτήριό της, ωστόσο, έγινε γνωστό ότι της τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στον «Άγιο Σάββα».

Από το πρωί της Τετάρτης καλλιτέχνες, ηθοποιοί και πρόσωπα που συνεργάστηκαν μαζί της μιλούν για την σπουδαία ηθοποιό, κάνοντας λόγο για μία σπουδαία γυναίκα.

Η Βάνα Μπάρμπα ήταν ένα από τα πρόσωπα που μίλησαν για την Μάρω Κοντού. Συγκεκριμένα, μέσα από την εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΙ, η Μπάρμπα δήλωσε:

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«Είχαμε συνεργαστεί όμως όταν ήταν υπεύθυνη για τα παιδιά, είμαι λίγο ταραγμένη γιατί είμαστε όλοι στην Κύπρο, δουλεύουμε, εδώ τα παιδιά το συνεργείο έχουν κάνει τη ‘Γη της Ελιάς’… Τώρα μόλις μάθαμε αυτό που μας είπατε και όλοι είναι μουδιασμένοι. Ήταν η τελευταία της δουλειά και ήταν μία σπουδαία γυναίκα. Σπουδαία. Δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει ξανά σαν την κυρία Κοντού. Δύναμη, ευφυΐα, ταλέντο, ομορφιά, δεν της έλειπε τίποτα και πάντα μισό γεμάτο το ποτήρι. Έλεγε πάντα ‘ελάτε παιδιά προχωράμε’ και όλοι έλεγαν εδώ ‘που τη βρίσκει την αντοχή’… Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της».

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