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Το δικό του «αντίο» θέλησε να πει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην Μάρω Κοντού.

Με τον δικό του, συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας την Μάρω Κοντού η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της αναφερόμενος παράλληλα στον παππού του, Λάμπρο Κωνσταντάρα, με τον οποίο η ηθοποιός διατηρούσε στενές σχέσεις.

Οι δύο καλλιτέχνης είχαν συνεργαστεί σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες δημιουργώντας μία στενή φιλία μεταξύ τους με την πάροδο του χρόνου.

Λίγες ώρες μετά από την είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θέλησε να την τιμήσει με τον δικό του τρόπο.

Μέσω σχετικής ανάρτησης, δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες της ίδιας στο πλευρό του παππού του, συνοδεύοντάς τες με ένα συγκινητικό μήνυμα:

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«Μας την έκανες κι εσύ Μάρω... Τα έζησες όλα, τα έκανες όλα. Θα χεις να του διηγηθείς πολλά...

Όσο για την κουμπαριά, το ‘χες προβλέψει ότι μάλλον θα αργήσω να παντρευτώ για να γίνεις κουμπάρα μου.

Με... έψελνες από το 1999!

‘Που πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα στη βροχή...’».

{https://www.instagram.com/p/Dazd7DACOSg/?hl=el&img_index=1}

Η Μάρω Κοντού και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχαν μία στενή επαγγελματική σχέση και μία βαθιά φιλία, ενώ συνεργάστηκαν σε μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου όπως: «Τα κίτρινα Γάντια», «Η χαρτοπαίκτρα», «Ούτε Γάτα ούτε ζημιά» και άλλες.