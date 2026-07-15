Έως και τα μεσάνυχτα της Πέμπτη ς16/7 θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα - Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι.

Την τελευταία τους ευκαιρία έχουν οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 για την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς η προθεσμία λήγει αύριο Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 στις 23:59.

Το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν, με τη χρήση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password), να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://michanografiko.it.minedu.gov.gr του Μηχανογραφικού και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Μέσω της εφαρμογής οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και αντίστοιχα το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στις Δημόσιες ΣΑΕΚ.

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν αποκτήσει ακόμη κωδικό ασφαλείας, μπορούν να απευθυνθούν στο Λύκειό τους την Πέμπτη 16 Ιουλίου, καθώς όλα τα Λύκεια θα λειτουργήσουν για την υποστήριξη της διαδικασίας. Για όσους έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους, υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης μέσω της εφαρμογής, εφόσον είχαν δηλώσει προσωπικό email κατά την απόκτησή του, με την επιλογή «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας».

Μάλιστα όπως τονίζουν οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας καλό θα είναι οι υποψήφιοι να μην αφήσουν την οριστικοποίηση για την τελευταία στιγμή καθώς πάντα υπάρχει κίνδυνος να μην προλάβουν να το καταθέσουν στο παρά πέντε της λήξης της διαδικασίας. «Μην ρισκάρεις το μέλλον σου αφήνοντας την υποβολή για τα μεσάνυχτα!» είναι η συμβουλή που πρέπει να εμπεδώσουν.

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Το Υπουργείο Παιδείας συνιστά στους υποψηφίους να εκτυπώσουν συνιστά στους υποψηφίους να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν το τελικό, οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό, να ελέγξουν ότι έχει εκδοθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου, και να διατηρήσουν το αρχείο με τις τελικές επιλογές τους.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή καμία οριστικοποίηση ή αλλαγή στο Μηχανογραφικό. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ανάγκη υποστήριξης, ακόμη και για χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα Λύκειά τους την Πέμπτη 16 Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις Επαναληπτικές Πανελλήνιες 2026 του Σεπτεμβρίου θα υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας.