Πριν από την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού, αξίζει κάθε υποψήφιος να εξετάσει προσεκτικά και τις επιλογές που προσφέρει το Παράλληλο Μηχανογραφικό, οι σχολές που ξεχωρίζουν.

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού αποτελεί μία από τις στρατηγικές αποφάσεις για τους αποφοίτους Λυκείου. Ωστόσο, η συζήτηση επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στα Πανεπιστήμια, αφήνοντας στο περιθώριο μια εξίσου σημαντική επιλογή, που οδηγεί σε επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και άμεσες προοπτικές απασχόλησης, το Παράλληλο Μηχανογραφικό.

Μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.), οι υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν θέση στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ – πρώην Δημόσια ΙΕΚ), υποβάλλοντας παράλληλα και το κανονικό Μηχανογραφικό για τα ΑΕΙ. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν ένα επιπλέον «δίχτυ ασφαλείας», καθώς αν επιτύχουν και στις δύο διαδικασίες, επιλέγουν στη συνέχεια αν θα εγγραφούν σε Πανεπιστήμιο ή σε ΣΑΕΚ. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη εγγραφή και στις δύο δομές.

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Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται το ρίσκο μιας μοναδικής επιλογής και αυξάνονται οι πιθανότητες να ακολουθήσει ο κάθε νέος την εκπαιδευτική πορεία που ταιριάζει καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τους επαγγελματικούς του στόχους. Παράλληλα, το Παράλληλο Μηχανογραφικό αναδεικνύει τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία τα τελευταία χρόνια αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην ελληνική οικονομία. Οι Δημόσιες ΣΑΕΚ προσφέρουν σύγχρονες ειδικότητες, εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική άσκηση και στενή σύνδεση με την αγορά εργασίας, καλύπτοντας ανάγκες σε τομείς όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό.

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για το Παράλληλο Μηχανογραφικό

Το Παράλληλο Μηχανογραφικό αφορά όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2026, όσους διεκδικούν θέση μέσω του 10% με τα μόρια των ετών 2024 και 2025, αλλά και τελειόφοιτους που δεν συμμετείχαν στις Πανελλήνιες και επιθυμούν να εισαχθούν αποκλειστικά σε Δημόσιες ΣΑΕΚ. Για τους υποψηφίους των Πανελληνίων 2026 χρησιμοποιείται ο ίδιος προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password) που εκδίδεται από το Λύκειο, ενώ οι τελειόφοιτοι που δεν εξετάστηκαν δημιουργούν ξεχωριστό κωδικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού και του Παράλληλου Μηχανογραφικού πραγματοποιείται έως και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 16 Ιουλίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://michanografiko.it.minedu.gov.gr/ επιλέγοντας το Παράλληλο Μηχανογραφικό. Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει έως και 30 ειδικότητες, ταξινομημένες με σειρά προτεραιότητας, ενώ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας μπορεί να αναιρέσει την οριστικοποίηση και να τροποποιήσει τις επιλογές του.

Η επιλογή δεν γίνεται με τα μόρια των Πανελληνίων 2026

Η εισαγωγή στις Δημόσιες ΣΑΕΚ μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού δεν βασίζεται στα μόρια των Πανελληνίων. Η κατάταξη πραγματοποιείται με διαφορετικό σύστημα μοριοδότησης, στο οποίο βασικό ρόλο έχει ο βαθμός του απολυτηρίου, ενώ συνεκτιμώνται και άλλα κριτήρια, όπως η ηλικία, η προϋπηρεσία και συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν υψηλή βαθμολογία μπορούν να έχουν σημαντικές πιθανότητες εισαγωγής σε ιδιαίτερα δημοφιλείς ειδικότητες.

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Τι είναι οι ΣΑΕΚ

Οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελούν τη μετεξέλιξη των Δημόσιων ΙΕΚ και προσφέρουν δωρεάν σπουδές διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων, οι οποίες συνοδεύονται από πρακτική άσκηση. Οι απόφοιτοι αποκτούν πιστοποίηση Επιπέδου 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), η οποία αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ΣΑΕΚ εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ αντίστοιχες σχολές λειτουργούν επίσης από τη ΔΥΠΑ, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Τουρισμού, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών τομέων.

Γιατί αξίζει να συμπληρώσεις το Παράλληλο Μηχανογραφικό 2026

Το Παράλληλο Μηχανογραφικό δεν αποτελεί πλέον μια εναλλακτική λύση ανάγκης. Για πολλούς νέους είναι μια στρατηγική επιλογή που οδηγεί γρηγορότερα στην αγορά εργασίας Τα βασικά πλεονεκτήματα είναι δωρεάν φοίτηση, σπουδές διάρκειας δύο ετών, πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, πιστοποίηση Επιπέδου 5 με ευρωπαϊκή αναγνώριση, ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, αυξημένες προοπτικές άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης.

Για τον λόγο αυτό, πριν από την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού, αξίζει κάθε υποψήφιος να εξετάσει προσεκτικά και τις επιλογές που προσφέρει το Παράλληλο Μηχανογραφικό. Μπορεί να αποτελέσει όχι απλώς μια εναλλακτική διαδρομή, αλλά την καλύτερη επιλογή για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία τονίζει η Ζαμβρακίδου Στεφανία, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας της Employ Edu.

Οι 14 ειδικότητες που ξεχωρίζουν

Πολλές από τις ειδικότητες που προσφέρονται μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού δεν υπάρχουν στα Πανεπιστήμια, παρότι αντιστοιχούν σε επαγγέλματα με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Οι ειδικότητες που αξίζει να προσέξουν οι φετινοί υποψήφιοι είναι:

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τεχνικός Υπολογιστικών Συστημάτων

Τεχνικός Αυτοματισμών

Στέλεχος Επιχειρήσεων Φιλοξενίας με εξειδίκευση στον Τομέα Διοίκησης Δωματίων

Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

Επιμελητής Πτήσεων

Βοηθός Οδοντιατρείου

Τεχνικός Ανελκυστήρων

Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)

Τεχνικός Ξυλογλυπτικής και Εφαρμογών σε Ξύλινες Κατασκευές

Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop)

Τεχνικός Μηχανοτρονικής Οχημάτων

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

Πρόκειται για ειδικότητες που συνδέονται με την πράσινη ανάπτυξη, τις νέες τεχνολογίες, τον τουρισμό, τις κατασκευές, την υγεία, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη βιομηχανία, κλάδους στους οποίους οι επιχειρήσεις αναζητούν ολοένα και περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό.

Ένας ακόμη λόγος που αξίζει να συμπληρωθεί το Παράλληλο Μηχανογραφικό είναι ότι δεν περιορίζει τις επιλογές του υποψηφίου. Αντίθετα, λειτουργεί συμπληρωματικά με το Μηχανογραφικό για τα ΑΕΙ. Εφόσον ένας υποψήφιος πετύχει και σε Πανεπιστήμιο και σε ΣΑΕΚ, μπορεί να επιλέξει εκείνη τη διαδρομή που ανταποκρίνεται καλύτερα στους προσωπικούς και επαγγελματικούς του στόχους.

Σε μια εποχή που η αγορά εργασίας αναζητά εξειδικευμένους επαγγελματίες και πρακτικές δεξιότητες, το Παράλληλο Μηχανογραφικό αποτελεί μια επιλογή που αξίζει να βρίσκεται στις προτεραιότητες κάθε υποψηφίου. Άλλωστε, η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από το πού θα σπουδάσει κανείς, αλλά και από το αν οι σπουδές του ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και στις προσωπικές του φιλοδοξίες.

Σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες των επιχειρήσεων μεταβάλλονται συνεχώς και οι τεχνικές δεξιότητες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη αξία, το Παράλληλο Μηχανογραφικό αποτελεί μια σημαντική γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση και την απασχόληση. Δεν είναι απλώς μια δεύτερη επιλογή, αλλά μια ισότιμη εκπαιδευτική διαδρομή που μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djs7oha3d561?integrationId=40599y14juihe6ly}