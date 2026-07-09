Οι σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου που «κρύβουν» μεγάλες ευκαιρίες – Γιατί η χαμηλή βάση δεν σημαίνει περιορισμένες προοπτικές.

Ενόψει της υποβολής του Μηχανογραφικού 2026 οι βάσεις εισαγωγής αποτελούν συχνά το βασικότερο κριτήριο επιλογής μιας σχολής, δημιουργώντας την εντύπωση ότι όσο υψηλότερη είναι η βάση τόσο μεγαλύτερη είναι και η αξία του πτυχίου.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ διαφορετική. Οι βάσεις επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως ο αριθμός των υποψηφίων, οι διαθέσιμες θέσεις, οι προτιμήσεις των μαθητών, αλλά και η γεωγραφική θέση μιας σχολής. Δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την ποιότητα των σπουδών ούτε τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει ένα τμήμα τονίζει στο Dnews η Κατερίνα Ηλιοπούλου Χημικός - Βιοχημικός, BSc, MSc, MBA (www.iliopouloukaterina.gr). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο διαθέτει αρκετά τμήματα με σχετικά χαμηλές βάσεις εισαγωγής, αλλά με ιδιαίτερα σύγχρονα προγράμματα σπουδών και αντικείμενα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Πρόκειται για σχολές που συνδέονται με κλάδους όπως η τεχνολογία, η ανάλυση δεδομένων, η βιομηχανία τροφίμων, η καινοτομία και η διοίκηση επιχειρήσεων, δηλαδή τομείς που παρουσιάζουν σταθερή ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) αποτελεί ένα σύγχρονο διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει τη μηχανική, τον βιομηχανικό σχεδιασμό και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Αντικείμενό του είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προϊόντων και συστημάτων, με έμφαση στην καινοτομία, τη λειτουργικότητα και την εμπειρία χρήστη.βΤο τμήμα εντάσσεται σε ένα διεθνώς αναπτυσσόμενο πεδίο, όπου η τεχνολογία συναντά τον σχεδιασμό (design thinking). Η ζήτηση για επαγγελματίες στον τομέα του product design και του UX/UI αυξάνεται σταθερά, κυρίως στον χώρο των ψηφιακών προϊόντων και των τεχνολογικών startups. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε εταιρείες τεχνολογίας, στη βιομηχανική σχεδίαση προϊόντων, στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ή ως ανεξάρτητοι σχεδιαστές και σύμβουλοι καινοτομίας.

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) εστιάζει στη μελέτη της χημικής σύστασης, της μικροβιολογίας και της τεχνολογίας τροφίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων. Πρόκειται για ένα αντικείμενο άμεσα συνδεδεμένο με τη βιομηχανία τροφίμων, έναν από τους σημαντικότερους και πιο σταθερά αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η σχετικά χαμηλή βάση εισαγωγής του τμήματος αποδίδεται κυρίως στη γεωγραφική του θέση και όχι στην επιστημονική ή επαγγελματική του αξία. Οι επαγγελματικές προοπτικές περιλαμβάνουν εργασία σε βιομηχανίες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και πιστοποίησης, καθώς και σε φορείς ασφάλειας τροφίμων και διατροφικής εποπτείας.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις επιστήμες της διοίκησης, του μάρκετινγκ και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η σύνδεσή του με τον ναυτιλιακό κλάδο, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διοίκησης οργανισμών, στρατηγικής ανάλυσης και επιχειρηματικής σκέψης. Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα, στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο, σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, καθώς και σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και οργανισμούς καινοτομίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το Τμήμα Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων (Σάμος) επικεντρώνεται στη θεωρία πιθανοτήτων, τη στατιστική ανάλυση και την επεξεργασία δεδομένων. Η σημασία του γνωστικού αντικειμένου έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω της ανάπτυξης της επιστήμης δεδομένων (data science) και της ανάγκης αξιοποίησης μεγάλων όγκων πληροφορίας. Η στατιστική αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο λήψης αποφάσεων σε οικονομία, τεχνολογία, υγεία και επιχειρήσεις. Οι επαγγελματικές διεξόδοι περιλαμβάνουν θέσεις αναλυτών δεδομένων, απασχόληση σε χρηματοοικονομικούς και ασφαλιστικούς οργανισμούς, εταιρείες τεχνολογίας, καθώς και ερευνητικά και στατιστικά ιδρύματα.

Oι Βάσεις δεν λένε όλη την αλήθεια

Τα τέσσερα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που παρουσιάστηκαν αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα σχολών οι οποίες, παρά τις σχετικά χαμηλές βάσεις εισαγωγής, διαθέτουν σύγχρονα προγράμματα σπουδών, ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και γνωστικά αντικείμενα που βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η σχεδίαση προϊόντων, η επιστήμη τροφίμων, η διοίκηση επιχειρήσεων και η ανάλυση δεδομένων αποτελούν τομείς που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της ψηφιακής οικονομίας, της αγροδιατροφής και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας δημιουργεί ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση για επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις και σύγχρονες δεξιότητες. Σε αυτό το περιβάλλον, η ποιότητα του προγράμματος σπουδών, η πρακτική κατάρτιση, οι δυνατότητες εξειδίκευσης και η προσωπική διάθεση για συνεχή εξέλιξη αποδεικνύονται πολύ πιο σημαντικοί παράγοντες από τη βάση εισαγωγής μιας σχολής.

Οι υποψήφιοι του Μηχανογραφικού 2026 καλούνται, επομένως, να αξιολογήσουν προσεκτικά κάθε επιλογή, μελετώντας το αντικείμενο σπουδών, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις προοπτικές απασχόλησης, τις δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών και τη σύνδεση κάθε τμήματος με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Μια καλά ενημερωμένη επιλογή μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική από μια σχολή με υψηλή βάση αλλά περιορισμένες επαγγελματικές διεξόδους.

Στο τέλος της ημέρας, η επιτυχία δεν καθορίζεται από τα μόρια εισαγωγής, αλλά από τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την προσωπική προσπάθεια που θα καταβάλει ο κάθε φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Οι βάσεις μπορεί να ανοίγουν την πόρτα ενός πανεπιστημιακού τμήματος, όμως η μετέπειτα πορεία διαμορφώνεται από την ποιότητα της εκπαίδευσης, τη συνεχή εξέλιξη και την ικανότητα προσαρμογής στις ανάγκες μιας αγοράς εργασίας που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς.