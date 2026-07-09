«Να μην απασχολούμε ούτε τους Ελληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτά τα θέματα» δηλώνει ο Ερντογάν!

Το casus belli δεν το γνωρίζει κανείς από το λαό της Τουρκίας, μην απασχολούμε τους λαούς μας με αυτά τα θέματα, είπε ο Ερντογάν στη συνέντευξή του για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα!

Επακριβώς η δήλωσή του: «Tο ζήτημα του casus belli δεν το γνωρίζει σχεδόν το σύνολο του λαού μου. Αν ρωτήσεις τι είναι, δεν ξέρει. Επομένως, πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολούμε τον λαό μας με τέτοια ζητήματα. Κι εμείς λέμε ήδη στους Ελληνες φίλους μας να μην απασχολούμε ούτε τους Ελληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτά τα θέματα».

Από την Ελλάδα το έκλεψε: «Οι υποκλοπές δεν ενδιαφέρουν κανέναν, ας μην τις συζητούμε»!

Β.Σκ.