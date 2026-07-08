«Αντί να πράξει το αυτονόητο επέλεξε να «υποθάλψει» τον θύτη, να συμβάλλει στην συγκάλυψη της υπόθεσης και να ευτελίσει μια κοινοβουλευτική διαδικασία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ζαχαρίας Κεσσές.

Δριμεία κριτική ασκεί ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές στον Μάκη Βορίδη για τη στάση που τήρησε στην υπόθεση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator και το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Όπως αναφέρει, ο πρώην υπουργός είχε ενημερωθεί πως υπήρξε στόχος παρακολούθησης την περίοδο που ήταν στο υπουργείο Εσωτερικών, ωστόσο δεν προχώρησε σε νομικές ενέργειες, δεν συνεργάστηκε με τις αρμόδιες Αρχές και δεν ζήτησε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, επικρίνει την απόφαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να μην καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν, κάνοντας λόγο για επιλογές που, κατά την άποψή του, πλήττουν τη διαφάνεια και τη θεσμική λειτουργία.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ

«Ο Μάκης Βορίδης παγιδεύτηκε με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator λαμβάνοντας πολλαπλά μηνύματα, ενώ ήταν Υπουργός Εσωτερικών και διαχειριζόταν κρίσιμα αλλά και μεταξύ άλλων απόρρητα ζητήματα.

Μάλιστα πέραν της μετατροπής του σε κινητό κοριό, εργαλειοποιήθηκε προκλητικά απο τους χειριστές του Predator, καθώς με επίκληση νομοσχεδίου του παγιδεύτηκαν την 1.4.2021 και άλλα πρόσωπα όπως οι Β. Κικίλιας, Τ.Μεσαροπούλου, Δ. Αβραμόπουλος, Α. Ξαγοράρη, Γ.Γεραπετρίτης, Μ. Γραφάκος, Ν. Σιγάλας, Γ. Πατούλης.

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Μολονότι είχε ιδιαίτερη νομική και ηθική υποχρέωση να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι, επέλεξε να μην μηνύσει όσους τον παγίδευσαν, να μην παρασταθεί προς υποστήριξη κατηγορίας, να μην καταθέσει αγωγή εναντίον τους ούτε να εμφανιστεί ενώπιον οποιασδήποτε αρχής προκειμένου να καταθέσει για την παγίδευση του.

Δεν συνεργάστηκε ποτέ με τις αρχές ούτε προσήλθε αυτοβούλως προκειμένου να δώσει την συσκευή του κινητού του τηλεφώνου για έλεγχο προκειμένου να διερευνηθεί το μέγεθος της διαρροής υπηρεσιακών και άλλων εγγράφων και δεδομένων.

{https://x.com/ZacKesses/status/2074854843441676309}

Ο ίδιος απείχε από την δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με αποτέλεσμα να αθωωθούν οι κατηγορούμενοι για το αδίκημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών.

Ενώ έχει ενημερωθεί ότι έχει πέσει θύμα του Predator με συστημένη επιστολή απο την ΑΠΔΠΧ από τον Ιούλιο του 2023 δεν έχει ζητήσει ποτέ μέχρι σήμερα καμία ενημέρωση ούτε καν αντίγραφο της δικογραφίας.

Σήμερα είχε την ευκαιρία να ζητήσει να εμφανιστεί ενώπιον του και να λογοδοτήσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και στον ίδιο ο Tal Dilian, το πρόσωπο που τον παγίδευσε με το Predator και παραβίασε βάναυσα την προσωπική του ζωή και τον υπηρεσιακό του περίγυρο.

Σήμερα είχε την ευκαιρία να ζητήσει να εμφανιστεί ο Tal Dilian για να αποδείξει ή όχι όσα ισχυρίζεται για την πώληση του Predator μόνο σε εθνικές αρχές και να πάψει να δίνεται η εντύπωση ότι εκβιάζει την Ελληνική Κυβέρνηση και εμπαίζει την Ελληνική Δημοκρατία.

Αντί να πράξει το αυτονόητο επέλεξε να «υποθάλψει» τον θύτη, να συμβάλλει στην συγκάλυψη της υπόθεσης και να ευτελίσει μια κοινοβουλευτική διαδικασία.

Ξέχασε ότι οι βουλευτές ορκίζονται να είναι πιστοί στην Πατρίδα και το Δημοκρατικό Πολίτευμα και να υπακούουν στο Σύνταγμα και όχι σε ατζέντες συγκάλυψης.

Η κλήση το 2022 του Tal Dilian από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ως δημόσιου προσώπου και η εντελώς αντίθετη σημερινή απόφαση από την ίδια επιτροπή δεν αποτελεί μόνο μια κατάφωρη καταστρατήγηση του Κανονισμού της Βουλής αλλά δυστυχώς μια μαύρη κοινοβουλευτική σελίδα».