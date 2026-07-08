Τι εντόπισαν οι έλεγχοι και αποφασίστηκε η ανάκληση της επίμαχης παρτίδας.

Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί την ανάκληση της παρτίδας βερνικιού νυχιών για παιδιά. Ειδικοτερα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή του ανακαλείται η παρτίδα GR23193050 του καλλυντικού προϊόντος βερνίκι νυχιών MARTINELLA CRUSH NAIL POLISH 2 X 4ml διότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας ως προς τους ελέγχους:

Α) ΜΕΘΑΝΟΛΗ, η οποία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009) δεν επιτρέπεται σε καλλυντικά παρά μόνο ως πρόσμιξη αιθανόλης ή/και ισοπροπανόλης και έως το 5% w/w της ποσότητας των αναφερόμενων αλκοολών.

Β) ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ, η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009). Το προϊόν δεν περιέχει formaldehyde releasers που αιτιολογούν τη παρουσία φορμαλδεΰδης.

Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας. Η εταιρεία ARMANCON Α.Ε. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης

παρτίδας, και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.