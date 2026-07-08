«Απολύτως αναγκαίο η κυβέρνηση να μην αρκεστεί σε διαπιστωτικές αναφορές για «ευαισθησίες» της χώρας μας, αλλά αντιθέτως να αναλάβει κάθε αναγκαία διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να αποτραπεί η πλήρης μεταστροφή της στάσης των ΗΠΑ»

Την ανησυχία του για τη διαφαινόμενη προσέγγιση μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με επίκεντρο τα εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας, εκφράζει ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

Σε δήλωσή του, ο κ. Μάντζος υποστηρίζει ότι η πιθανή άρση κυρώσεων και η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα απόκτησης μαχητικών αεροσκαφών F-35, σε συνδυασμό με ενδεχόμενη συμφωνία για την προμήθεια αμερικανικών κινητήρων για τα τουρκικά αεροσκάφη KAAN, δημιουργούν ανησυχίες για τις ισορροπίες ασφαλείας στην περιοχή.

«Η διαφαινόμενη προσέγγιση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, με τον Τούρκο Πρόεδρο, Τ. Ερντογάν όσον αφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα της γειτονικής χώρας, προκαλεί εύλογη και έντονη ανησυχία για τα εθνικά μας συμφέροντα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο υπεύθυνος Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για εξέλιξη που, όπως σημειώνει, «απειλεί να μεταβάλει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή», ενώ κατηγορεί την αμερικανική διοίκηση ότι δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου.

Παράλληλα, καλεί την ελληνική κυβέρνηση να μην περιοριστεί σε δηλώσεις περί «ευαισθησιών» της χώρας, αλλά να προχωρήσει σε ενεργές διπλωματικές κινήσεις.

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«Είναι απολύτως αναγκαίο η Ελληνική Κυβέρνηση να αναλάβει κάθε αναγκαία διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να αποτραπεί η πλήρης μεταστροφή της στάσης των ΗΠΑ, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου, όπου εξακολουθεί να ανήκει η σχετική αποφασιστική αρμοδιότητα», σημειώνει ο Δημήτρης Μάντζος.