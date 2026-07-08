Οι δύο γυναίκες απαθανάτισαν το καλοκαίρι σε ένα στιγμιότυπο.

Η Κιάρα Φεράνι και η Βάσια Κωσταρά, πέρα από συνεργάτιδες φαίνεται να έχουν δημιουργήσει μεταξύ τους μία ισχυρή φιλία, και το καλοκαίρι τους μοιάζει να είναι ήδη γεμάτο με κοινές στιγμές και φωτογραφίες.

Φέτος, η ελληνίδα σχεδιάστρια συνεργάστηκε με την ιταλίδα επιχειρηματία δημιουργώντας από κοινού μία διαφορετική, γεμάτη χρώματα και αποχρώσεις του μπλε συλλογή, που φέρει την υπογραφή τους κάνοντας την αρχή στη συνεργασία τους.

Πριν από μερικές μέρες οι δύο γυναίκες ανακοίνωσαν και επίσημα την συνεργασία τους, μετρώντας αντίστροφα μέχρι τη στιγμή που θα ήταν διαθέσιμη για το κοινό.

Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίες φαίνεται να πέρασαν και μερικές ήρεμες, ξεκούραστες στιγμές με ορισμένες από αυτές να τις αποτυπώνουν σε βίντεο και φωτογραφίες.

Η Βάσια Κωσταρά από την πλευρά της, δημοσίευσε το πρωί της Τετάρτης 8 Ιουλίου, ένα από τα πιο καλοκαιρινά, κοινά τους στιγμιότυπα αποτυπώνοντας σε μία εικόνα την ανεμελιά του ελληνικού καλοκαιριού.

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Στο βίντεο, φαίνεται να συζητούν καθισμένες στο έδαφος μπροστά από το γαλάζιο της θάλασσας με μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Βαλς των Χαμένων Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι.

«Μία υπενθύμιση ότι η ζωή είναι φτιαγμένη από απλές στιγμές. Να έχουμε μία όμορφη ημέρα!», έγραψε στο συνοδευτικό βίντεο η Βάσια Κωσταρά.

{https://www.instagram.com/p/Dahne3BijKT/?hl=el}