Ο Ευθύμης Ζησάκης, ο τηλεοπτικός «Άρης» έκανε μία αναδρομή στο παρελθόν και στο καλοκαίρι του 2014, όταν συναντήθηκε για πρώτη φορά με τους συντελεστές από το «Σόι Σου».

Η τηλεοπτική σειρά «Το Σόι Σου», επέστρεψε φέτος ύστερα από έξι χρόνια απουσίας, προκειμένου να χαρίσει ανέμελες, οικογενειακές και αστείες στιγμές στους τηλεθεατές.

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι, ανέλαβαν δράση για μία ακόμη φορά, δημιουργώντας νέες ιστορίες και παρεξηγήσεις, χτίζοντας μία ιδιαίτερη σύνδεση μεταξύ τους, τόσο μπροστά, όσο και πίσω από τις κάμερες.

Ο Ευθύμης Ζησάκης, ο τηλεοπτικός «Άρης», αποχώρησε από τη σειρά ύστερα από τρία χρόνια συνεχούς παρουσίας, καθώς σύμφωνα με το σενάριο υπηρετούσε στην Αφρική, στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Παρ’ όλα αυτά, μέσα από τις ιστορίες, η παρουσία του ήταν αισθητή και φέτος, επέστρεψε στο σπίτι των Τριαντάφυλλων για να προσθέσει το δικό του λιθαράκι στην σειρά.

Αύριο, θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο, ωστόσο το «Σόι Σου», σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιστρέψει με έβδομη σεζόν.

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Η ανάρτηση του Ευθύμη Ζησάκη για τα 12 χρόνια από το πρώτο επεισόδιο «Το Σόι Σου»

Λίγο πριν από το φινάλε, το μεσημέρι της Τετάρτη 8 Ιουλίου, ο Ευθύμης Ζησάκης, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, κάνοντας έναν απολογισμό που ξεκινά από το 2014, όταν το «Σόι Σου» προβλήθηκε για πρώτη φορά.

Στην φωτογραφία που μοιράστηκε, απεικονίζονται ορισμένοι από τους συντελεστές της σειράς, ενώ στο συνοδευτικό κείμενο αναφέρεται:

«Πριν από δώδεκα χρόνια, το καλοκαίρι του 2014, συναντήθηκε για πρώτη φορά αυτή η παρέα.

Από τότε, μεγαλώσαμε. Δημιουργήσαμε οικογένειες, κάναμε παιδιά. Άλλαξαν πολλά στη ζωή του καθενός μας. Κι όμως, είμαστε ακόμη εδώ. Μαζί.

Κάποτε, ένας μικρός θαυμαστής της σειράς με σταμάτησε στον δρόμο και μου είπε: «Είστε η δεύτερη οικογένειά μου. Σας βλέπω κάθε μέρα και σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό».

Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα πως, τελικά, υπάρχει και αυτή η τηλεόραση.

Η τηλεόραση που δεν μπαίνει απλώς σε ένα σπίτι για να κατευθύνει, αλλά για να κρατήσει συντροφιά. Να προσφέρει ζεστασιά. Να γίνει μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων και, χωρίς καν να το καταλάβει, ένα μικρό κομμάτι της οικογένειάς τους.

{https://www.instagram.com/p/Dahxy7RMSaI/?hl=el}

Ίσως αυτή να είναι τελικά η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της σειράς. Ότι ξεπέρασε τις οθόνες. Ότι οι ιστορίες, οι χαρακτήρες και οι στιγμές μας έγιναν μέρος της καθημερινότητας τόσων ανθρώπων.

Και κάπως έτσι, αυτή η παρέα δεν έμεινε ποτέ μόνο η δική μας παρέα. Μεγάλωσε. Έγινε οικογένεια.

Δώδεκα χρόνια μετά, το συναίσθημα παραμένει το ίδιο. Η ευγνωμοσύνη, όμως, είναι μεγαλύτερη.

Για όλους εσάς που αγαπήσατε αυτήν την παρέα, μας βάλατε στα σπίτια σας και μας κάνατε κομμάτι της ζωής σας, ένα ένα μεγάλο και αληθινό ευχαριστώ.

Γιατί τελικά, «Το Σόι σου» δεν είναι μόνο μια τηλεοπτική σειρά.

Είναι οικογένεια.

Άρης».