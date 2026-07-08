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Στην επιχείρηση βεβαιώθηκαν και δεκάδες τροχονομικές παραβάσεις.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης (07/07) αστυνομικοί στη Μάνδρα, έπειτα από ειδική επιχείρηση σε οικισμούς με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράβαση του νόμου περί όπλων καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν πυροβόλο όπλο και μαχαίρι, αντίστοιχα.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν 20 άδειες κυκλοφορίας και 20 άδειες ικανότητας οδήγησης.

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Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.