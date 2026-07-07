Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε τον Μάιο του 2025, έχει θέσει στο μικροσκόπιο ακόμη πέντε πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται υπό διερεύνηση για πιθανή εμπλοκή στην ίδια υπόθεση.

Δύο άτομα, μεταξύ των οποίων ένας πρώην αξιωματικός που είχε υπηρετήσει στην ιταλική κοινότητα πληροφοριών, συνελήφθησαν στην Ιταλία με την κατηγορία ότι διαβίβαζαν απόρρητες πληροφορίες σε Ρώσο πράκτορα.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές της Ρώμης, ο βασικός κατηγορούμενος είναι ένας 59χρονος πρώην αξιωματικός των Καραμπινιέρι, ο οποίος στο παρελθόν είχε αναλάβει καθήκοντα στο δίκτυο των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαβίβαση διαβαθμισμένων πληροφοριών, καθώς και για παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε τον Μάιο του 2025, έχει θέσει στο μικροσκόπιο ακόμη πέντε πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται υπό διερεύνηση για πιθανή εμπλοκή στην ίδια υπόθεση.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο πρώην αξιωματικός λάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να παραδίδει ευαίσθητες πληροφορίες σε Ρώσο πράκτορα. Το υλικό, όπως μεταδίδει το Reuters, προερχόταν από τις επαφές του με τέσσερα εν ενεργεία στελέχη των ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων.

{https://x.com/Agenzia_Ansa/status/2074460351530144133}

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Ο φερόμενος ως Ρώσος πράκτορας καλύπτεται από διπλωματική ασυλία στην Ιταλία, γεγονός που προς το παρόν αποκλείει τη δίωξή του από τις ιταλικές αρχές. Η ρωσική πρεσβεία στη Ρώμη δεν προχώρησε σε άμεσο σχολιασμό των εξελίξεων.

Ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο, χαρακτήρισε την υπόθεση ενδεικτική της στάσης που τηρεί η Ρωσία απέναντι στην Ιταλία, η οποία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022 έχει παράσχει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στο Κίεβο.

{https://x.com/GuidoCrosetto/status/2074451999110684862}

«Αυτός ο υβριδικός πόλεμος αποτελεί μόνο την κορυφή ενός τεράστιου παγόβουνου, στο οποίο συνυπάρχουν εξωτερικοί εχθροί και εσωτερικοί προδότες, πρόθυμοι να πουλήσουν τη χώρα τους για χρήματα, εξουσία ή προσωπικό όφελος», ανέφερε ο Κροσέτο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο αντίστοιχα περιστατικά κατασκοπείας στην Ιταλία. Το 2021, ο αξιωματικός του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, Βάλτερ Μπιότ, είχε συλληφθεί επ' αυτοφώρω σε χώρο στάθμευσης της Ρώμης, την ώρα που παρέδιδε απόρρητα έγγραφα σε υπάλληλο της ρωσικής πρεσβείας. Αργότερα καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης σχεδόν 30 ετών.