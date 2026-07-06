Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα έστειλε το δικό της μήνυμα στη μητέρα της λίγες ώρες μετά την αποφοίτησή της.

Μία περίοδος γεμάτη με συγκινήσεις και δύσκολες στιγμές μοιάζει να είναι αυτή για τη Βικτώρια Δέλλα, την κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία μέσω σχετικής της ανάρτησής μοιράζεται μαζί της – νοητά – ορισμένα από τα συναισθήματά της.

Η 18χρονη, το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου, αποφοίτησε από το σχολείο και μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο ευχαρίστησε τον πατέρα της, Τραϊανό Δέλλα, για όσα τις έχει προσφέρει μεγαλώνοντας:

«Σε ευχαριστώ για όλα μπαμπά. Σε ευχαριστώ για τον άνθρωπο που είσαι και για τον άνθρωπο που με έχεις κάνει με την αγάπη και την υποστήριξή σου. Σε αγαπώ τόσο πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας το απόσπασμα με το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου, «Όταν έχω εσένα».

Η νέα ανάρτηση για τη Γωγώ Μαστροκώστα

Λίγες ώρες αργότερα, η Βικτώρια, επέστρεψε με μία νέα ανάρτηση, ωστόσο αυτή τη φορά μοιράστηκε ορισμένες από τις σκέψεις της για τη μητέρα της, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα στον μπαμπά της:

«Στην αποφοίτησή μου, οι δύο πιο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου ήταν μαζί μου: το αστέρι μου και ο μπαμπάς μου. Μαμά μου, μπορεί να μη σε κρατούσα από το χέρι εκείνη τη στιγμή, όμως σε ένιωθα δίπλα μου. Η αγάπη σου, όσα μου έμαθες και όσα μου χάρισες με ακολουθούν κάθε μέρα. Μου λείπεις όσο τίποτα και θα μου λείπεις για πάντα.

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Ελπίζω να ήσουν περήφανη για μένα, γιατί κάθε μου βήμα έχει μέσα του κι ένα κομμάτι από εσένα. Μπαμπά, η απώλειά της θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά το να σε έχω δίπλα μου κάνει αυτό το βάρος λίγο πιο εύκολο να το κουβαλάω. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα ο ήρωάς μου και το μεγαλύτερό μου στήριγμά μου.

Πόσο τυχερή είμαι που γνώρισα την πιο αγνή αγάπη και από τους δυο σας, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Σας αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις».

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