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Η κλήρωση του τζόκερ μόλις έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Η κλήρωση του τζόκερ για τα 4,1 εκατ. ευρώ μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 16, 18, 21, 32 και 42.

Τζόκερ ο αριθμός: 20

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε νέο τζακ ποτ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τυποποιημένα συστήματα

Τα τυποποιημένα συστήματα του ΤΖΟΚΕΡ παίζονται συμπληρώνοντας στο πεδίο «Συστήματα» τον κωδικό του συστήματος με το οποίο επιθυμείς να συμμετέχεις στο παιχνίδι.

Τα Τυποποιημένα Συστήματα σου προσφέρουν τη δυνατότητα να παίξεις με λιγότερες στήλες και χαμηλότερο κόστος σε σχέση με ένα Πλήρες Σύστημα, επιλέγοντας το ίδιο πλήθος αριθμών. Συνολικά προσφέρονται 10 τυποποιημένα συστήματα, ενώ το ποσοστό επιτυχίας, εφόσον επαληθευθούν οι προβλέψεις, δεν είναι στο 100% όπως στα πλήρη συστήματα, αλλά σχετίζεται με το τυποποιημένο σύστημα που έχεις επιλέξει.

Περισσότερα μπορείς να δεις στην ενότητα Συστήματα ΤΖΟΚΕΡ - Τύποι, Κόστη & Πιθανότητες | allwyn.gr