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Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Οι αριθμοί.

Το ποσό των 17 εκατ. ευρώ κλήρωσε σήμερα το Eurojackpot και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 4, 9, 20, 25 και 28.

Τζόκερ οι αριθμοί: 1 και 3.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ενώ 2 είναι τα τυχερά δελτία στη δεύτερη κατηγορία (5+1) που κερδίζουν από 868,052 ευρώ και 7 στην τρίτη κατηγορία (5+0) που κερδίζουν από 139,868 ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

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Η φορολογία κερδών στο EUROJACKPOT

Η φορολογία εφαρμόζεται στο κέρδος ανά κλήρωση κάθε δελτίου*, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα φόρου:

-κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο

-κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

-κέρδος από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

-κέρδος από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

-κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)

*Ανεξάρτητα από το πλήθος των κληρώσεων που συμμετέχει ένα δελτίο, η φορολόγηση εφαρμόζεται στο κέρδος που προκύπτει από την κάθε κλήρωση ξεχωριστά, μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για όλες τις συμμετοχές (κερδίζουσες ή μη) που αφορούν την κλήρωση από την οποία προέκυψε το κέρδος.

Σημ.: Μετά την περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης, δεν μπορεί να εισπραχθεί οποιοδήποτε κέρδος.