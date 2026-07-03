Οριστικό τέλος στις περικοπές στις συντάξεις χηρείας μετά την τριετία.

Χωρίς αναδρομικές επιστροφές για τους συνταξιούχους που υπέστησαν τις περικοπές στη σύνταξη χηρείας μετά την τριετία προχωρά η κυβέρνηση στην κατάργηση της επίμαχης διάταξης του νόμου 4387/2016. Το υπουργείο Εργασίας καταθέτει νομοθετική ρύθμιση εντός του μήνα με την οποία καταργείται οριστικά η μείωση της σύνταξης χηρείας από το 70% στο 35%, ωστόσο όσοι είδαν ήδη τις αποδοχές τους να μειώνονται θα λάβουν ξανά το 70% μόνο από την έναρξη ισχύος της νέας ρύθμισης, χωρίς όμως να αποζημιωθούν για τα ποσά που έχασαν τα προηγούμενα χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία σύνταξη χηρείας των 1.000 ευρώ με τις περικοπές που έγιναν δημιουργεί αναδρομικά 3ετιας μέχρι και 12.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Διονύση Ρίζο «για τις 20.000 περίπου συνταξιούχους λόγω θανάτου για τους οποίους έχει ήδη επέλθει η περικοπή από το 70% στο 35% και οι οποίοι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό είναι συνταξιούχοι λόγω θανάτου από το δημόσιο, η νέα ρύθμιση θα αφορά το μέλλον.

Δηλαδή, η σύνταξη θα επανέλθει στα επίπεδα του 70% και δεν θα λειτουργεί αναδρομικά, επομένως δεν θα χορηγηθούν σε αναδρομικά ποσά οι διαφορές».

Διάκριση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων

Ωστόσο σύμφωνα με τις συνταξιουχικές οργανώσεις θα κληθούν οι εν λόγω συνταξιούχοι να προσφύγουν στα δικαστήρια και εφόσον δικαιωθούν θα λάβουν αναδρομικά.

Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι είδαν τη σύνταξη χηρείας τους να μειώνεται από το 70% στο 35%, με αποτέλεσμα να υποστούν σημαντικές απώλειες στο μηνιαίο εισόδημά τους.

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Με τη νέα ρύθμιση, από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξή τους θα επανέλθει στο 70%, αποκαθιστώντας πλήρως το ύψος της καταβαλλόμενης παροχής.

Ωστόσο, υπάρχει μία κρίσιμη λεπτομέρεια: η αποκατάσταση θα ισχύσει μόνο για το μέλλον.

Οι συνταξιούχοι που είχαν ήδη υποστεί τις μειώσεις δεν πρόκειται να λάβουν αναδρομικά για τα ποσά που έχασαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω της εφαρμογής της περικοπής.

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση επαναφέρει τη σύνταξη στα προηγούμενα επίπεδα, αλλά δεν επιστρέφει τα χρήματα που παρακρατήθηκαν στο παρελθόν.

Πρόκειται για μια διάκριση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων: όσοι δεν είχαν υποστεί ποτέ την περικοπή απαλλάσσονται από κάθε ενδεχόμενο αναδρομικών απαιτήσεων του ΕΦΚΑ, ενώ όσοι την πλήρωσαν κανονικά βλέπουν τη σύνταξή τους να αποκαθίσταται, χωρίς όμως να αποζημιώνονται για τις απώλειες που είχαν ήδη υποστεί.

Ο κ. Ρίζος υπογραμμίζει στο Dnews ότι «το συγκεκριμένο μέτρο λύνει το θέμα που υπήρχε με τον επανυπολογισμό 30.000 περίπου συντάξεων λόγω θανάτου στο ιδιωτικό τομέα και 20.000 συντάξεων στο δημόσιο για τις οποίες είχε επέλθει ο επανυπολογισμός και είχε μειωθεί η σύνταξη και οι οποίες με βάση τη σχετική δέσμευση θα επανέλθουν στο ποσοστό του 70% μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης». Σημειώνοντας ότι «δεν φαίνεται όμως αυτό να οδηγήσει στη λήψη αναδρομικών, δηλαδή να γίνει η διόρθωση αναδρομικά».

Νέα ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

Στην πράξη, η κυβέρνηση προχωρά σε τρεις βασικές παρεμβάσεις:

- Καταργείται οριστικά η περικοπή της σύνταξης χηρείας από το 70% στο 35% μετά την παρέλευση της τριετίας.

- Διαγράφεται κάθε υποχρέωση επιστροφής αναδρομικών ποσών για όσους η περικοπή δεν εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα.

- Διατηρείται η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου η δεύτερη σύνταξη προέρχεται από σύνταξη χηρείας και όχι από δεύτερο προσωπικό συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Συντάξεις χηρείας: Οι μεγάλοι κερδισμένοι

Περίπου 75.000 συνταξιούχοι χηρείας που έλαβαν τη σύνταξή τους μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου βρίσκονται σήμερα στην κατηγορία των μεγάλων ωφελημένων.

Με βάση το ισχύον μέχρι σήμερα νομοθετικό πλαίσιο, μετά τη συμπλήρωση τριών ετών από τη χορήγηση της σύνταξης θα έπρεπε να εφαρμοστεί η μείωση από το 70% στο 35%, εφόσον ο δικαιούχος εργαζόταν ή λάμβανε και δική του σύνταξη.

Η περικοπή αυτή, ωστόσο, ουδέποτε εφαρμόστηκε στη μεγάλη πλειονότητα των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ο κίνδυνος ο ΕΦΚΑ να ζητήσει κάποια στιγμή την επιστροφή σημαντικών ποσών.

Με τη νέα διάταξη ο κίνδυνος αυτός εξαφανίζεται οριστικά. Οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης χηρείας και δεν θα κληθούν να επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ στον ΕΦΚΑ, ακόμη κι αν είχε παρέλθει η τριετία.

Διατηρούνται οι δύο εθνικές συντάξεις

Η ρύθμιση έρχεται επίσης να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη σώρευση δύο εθνικών συντάξεων.

Σήμερα περίπου 122.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν μία εθνική σύνταξη από δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα και μία δεύτερη μέσω της σύνταξης χηρείας.

Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και την ερμηνεία που ακολούθησε την απόφαση του ΣτΕ, υπήρχε ο κίνδυνος να καταργηθεί η δεύτερη εθνική σύνταξη, οδηγώντας σε μέση μηνιαία απώλεια περίπου 312 ευρώ.

Η νέα διάταξη προβλέπει ρητά ότι στις συντάξεις χηρείας θα συνεχίσει να καταβάλλεται και η δεύτερη εθνική σύνταξη, καθώς αυτή δεν προκύπτει από δεύτερο προσωπικό συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά από μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου.

Ωστόσο με τον τρόπο αυτό δεν θα υπάρξει μείωση για περισσότερους από 120.000 συνταξιούχους.