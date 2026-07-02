Οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά την τριετία.

Η κυβέρνηση προχωρά στην οριστική κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης

Με τη νέα ρύθμιση, οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που υπάγονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά την τριετία, χωρίς να εφαρμόζεται η προβλεπόμενη μείωση στο 35%. Παράλληλα, δεν θα υπάρξει καμία υποχρέωση επιστροφής αναδρομικών ποσών, ενώ στις περιπτώσεις σώρευσης συντάξεων θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται το σύνολο των δύο εθνικών συντάξεων.

Η υπουργός διευκρίνισε ακόμη ότι όσοι είχαν ήδη δει τη σύνταξή τους να μειώνεται θα επανέλθουν στο ποσοστό του 70%, ενώ όσοι επρόκειτο να υποστούν μείωση το επόμενο διάστημα δεν θα επηρεαστούν, καθώς οι αποδοχές τους θα παραμείνουν αμετάβλητες.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, η συγκεκριμένη παρέμβαση κατέστη εφικτή χάρη στη σημαντική υπέρβαση των οικονομικών στόχων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Υπενθύμισε ότι το 2025 τα ασφαλιστικά ταμεία κατέγραψαν υπεραπόδοση περίπου 800 εκατ. ευρώ, γεγονός που επέτρεψε τη χρηματοδότηση σημαντικών μέτρων, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών από την 1η Ιανουαρίου 2026 και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους.

Τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων ξεπέρασαν τους στόχους

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, η συγκεκριμένη παρέμβαση κατέστη εφικτή χάρη στη σημαντική υπέρβαση των οικονομικών στόχων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Υπενθύμισε ότι το 2025 τα ασφαλιστικά ταμεία κατέγραψαν υπεραπόδοση περίπου 800 εκατ. ευρώ, γεγονός που επέτρεψε τη χρηματοδότηση σημαντικών μέτρων, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών από την 1η Ιανουαρίου 2026 και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους.

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Όπως επισήμανε, η θετική πορεία συνεχίζεται και το 2026, καθώς κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων ξεπέρασαν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου προγράμματος κατά 517 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην ευρεία εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία πλέον καλύπτει περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Η υπουργός χαρακτήρισε τη ρύθμιση ως μια ουσιαστική κοινωνική παρέμβαση που δίνει οριστική λύση σε ένα χρόνιο ζήτημα, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα που αντιμετώπιζαν χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χηρείας. Παράλληλα, τόνισε ότι η ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας υλοποιείται χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς στηρίζεται στην αύξηση της νόμιμης απασχόλησης, στην οικονομική ανάπτυξη και στη βελτίωση της λειτουργίας των ασφαλιστικών φορέων.

Κλείνοντας, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι πρόκειται για ακόμη μία πρωτοβουλία που ενισχύει την κοινωνική δικαιοσύνη, αποκαθιστά την ασφάλεια δικαίου και επιλύει οριστικά ένα θέμα που απασχολούσε για χρόνια χιλιάδες ελληνικές οικογένειες.