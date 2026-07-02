Ο κ. Πιερρακάκης προανήγγειλε ότι θα προτείνει τη δημιουργία ειδικού άξονα εργασίας στο Eurogroup για θέματα τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογικής καινοτομίας και τεχνολογικής κυριαρχίας.

Την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει αποφασιστικά τη στρατηγική της στους τομείς της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο Politico, ενόψει της επόμενης συνεδρίασης του Eurogroup.

Όπως ανέφερε, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα συζητήσουν ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης και κυβερνοασφάλειας, ενώ αναμένεται να υιοθετήσουν κοινή δήλωση για την ψηφιακή χρηματοοικονομική πολιτική.

Πρόταση για νέο άξονα εργασίας

Ο κ. Πιερρακάκης προανήγγειλε ότι θα προτείνει τη δημιουργία ειδικού άξονα εργασίας στο Eurogroup για θέματα τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογικής καινοτομίας και τεχνολογικής κυριαρχίας, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικές προκλήσεις της νέας εποχής απαιτούν συντονισμό και σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν αποτελούσαν παραδοσιακά αντικείμενο του Eurogroup.

Παράλληλα, τόνισε ότι η τεχνολογική πολιτική της Ευρώπης συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης, σημειώνοντας πως απαιτείται μια συνεκτική στρατηγική για τις τεχνολογικές επιλογές της Ευρώπης σε ένα περιβάλλον περιορισμένων δημοσιονομικών και επενδυτικών πόρων.

Ευρωπαϊκή στρατηγική και τεχνολογική κυριαρχία

Ο υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική δεν μπορεί να βασίζεται ούτε στην άκριτη αντιγραφή άλλων οικοσυστημάτων ούτε στην επιδίωξη πλήρους αυτάρκειας, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογική κυριαρχία δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απομόνωση της Ευρώπης από τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις.

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Διεύρυνση της ατζέντας του Eurogroup

Αναφερόμενος στον ρόλο του Eurogroup, σημείωσε ότι μπορεί να αποτελέσει πεδίο συστηματικών συζητήσεων για ζητήματα που επηρεάζουν καθοριστικά τις οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, όπως η στεγαστική πολιτική, η άμυνα, η ενεργειακή ασφάλεια και οι κρίσιμες πρώτες ύλες, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών.

Τέλος, αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, απαιτείται η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης ώστε η χώρα να συνεχίσει να συγκλίνει ταχύτερα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ διέψευσε τα σενάρια πρόωρων εκλογών, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση είναι προσηλωμένη στην ολοκλήρωση της τετραετούς θητείας της.